LEB ORO Úriz pone sus galones al servicio del Cáceres Ricardo Úriz, la pasada campaña en Liga Endesa. :: ACB PHOTO El conjunto del Multiusos da un golpe de efecto con la contratación del experimentado base navarro de 39 años procedente del Breogán J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 4 agosto 2019, 10:08

Golpe de efecto de Cáceres. El conjunto verdinegro ha inyectado una buena dosis de ilusión entre sus aficionados tras hacerse con los servicios del experimentado base navarro de 39 años y 1,88 metros Ricardo Úriz. Sin duda, se trata de toda una institución del baloncesto patrio, con 357 partidos en la ACB y cinco ascensos a la máxima categoría.

Procedente de la Liga Endesa con el Breogán, con el que logró su último ascenso hace un par de temporadas, prácticamente no existe punto cardinal alguno donde el nuevo timonero del Cáceres no haya dejado su impronta desde que iniciase su trayectoria baloncestística en Murcia hace ya más de 20 años. Baskonia, Los Barrios, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Fuenlabrada, Canarias, Gipuzkoa o el propio Breogán han sido algunos de los equipos donde ha recalado un jugador que no necesita carta de presentación alguna y que conoce la LEB Oro a la perfección.

«Es un jugador experimentado que controla el ritmo y el tempo del partido», dice de Ricardo Úriz su nuevo entrenador, Roberto Blanco. El técnico placentino también hace referencia a su «experiencia y saber estar en pista», sin olvidarse tampoco de su capacidad intrínseca para asistir a sus compañeros o para encontrar la mejor opción, dadas sus dotes técnicas.

Por su parte, el nuevo jugador verdinegro se muestra esperanzado con la temporada que se avecina: «Va a ser un año bonito. Ojalá estén orgullosos de nosotros cuando termine la campaña», espolea. El propio Úriz mantiene que intentará brindar un papel importante para facilitar su adaptación a los jóvenes compañeros de vestuario que jugarán en LEB Oro por primera vez.