LEB ORO Úriz: «Estoy listo para ayudar al equipo» Ricardo Úriz, en plena penetración ante el Huesca. :: ARMANDO MÉNDEZ El base del Cáceres supera sus molestias en el gemelo izquierdo y mañana será de la partida ante el Canoe J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 10 octubre 2019, 08:58

«Ya me encuentro mejor y no siento ninguna molestia». Estas eran ayer las tranquilizadoras palabras de Ricardo Úriz. El base navarro del Cáceres, quien no jugó el partido del pasado sábado ante el Marín por precaución debido a una sobrecarga en su gemelo izquierdo, volverá a ser de la partida en el encuentro que el equipo verdinegro disputará mañana en el Multiusos (21.00 horas) ante el Canoe. «Estoy listo para ayudar al equipo», subraya.

Ricardo Úriz considera la cita de mañana ante el cuadro madrileño como un «partido clave», teniendo en cuenta que el Multiusos ha de comenzar a convertirse en un fortín para conseguir la salvación. Según mantiene, el equipo necesita el triunfo para afrontar el duro calendario que se avecina en una situación ventajosa: «Si logramos la victoria, eso nos daría mucha tranquilidad de cara a las jornadas posteriores porque viene un calendario complicado. Queremos seguir con esa buena dinámica y dar una alegría a nuestros aficionados porque es cierto que la primera jornada ante el Huesca no fue buena para nosotros». Cabe destacar que, después de recibir al Canoe, el Cáceres rendirá visita al Melilla el viernes día 18 para recibir posteriormente a Palma una semana después en el Multiusos.

Aunque en el último envite del Cáceres vio los toros desde la barrera, el experimentado base del Cáceres reconoce que el equipo estuvo en tierras gallegas «muy metido y controlando en todo momento el ritmo del partido. Fue una victoria importante que sirve para reforzar el buen trabajo que estamos haciendo». Úriz espera que en el duelo de mañana ante el Canoe tanto él como sus compañeros puedan hacer gala de similares sensaciones para lograr el primer triunfo liguero en casa.

En lo institucional, la plantilla del Cáceres recibirá hoy los coches que la casa Toyota, a través del concesionario Novomotor, pondrá a disposición del club para esta temporada.