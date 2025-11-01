Urgencias para el Cáceres en el quinto partido de liga

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se presenta este domingo en Jaén (12.30, Olivo Arena) para disputar la quinta jornada de la Segunda FEB ... en un duelo que, sin exagerar, tiene aroma de final anticipada. Tanto extremeños como andaluces llegan con un balance idéntico –una victoria y tres derrotas–, pero la situación emocional de uno y otro equipo es muy distinta. Mientras que el Jaén Paraíso Interior, recién ascendido y con uno de los presupuestos más modestos de la categoría, digiere con naturalidad la montaña rusa competitiva de su debut en la liga, el Cáceres arrastra un ruido de fondo que empieza a incomodar a la afición verdinegra. Tres derrotas consecutivas, todas con marcadores muy amplios, han disparado las alarmas.

El campeón del curso pasado todavía no ha sido capaz de mostrar la identidad sólida que le llevó a lo más alto hace apenas unos meses. El equipo ha dejado ver solo destellos, sin continuidad, y la grada empieza a preguntarse si el objetivo este año es únicamente salvar la categoría. De ahí que este partido en Jaén se viva como una oportunidad –y casi una obligación– para frenar la caída y reencontrarse con la versión competitiva que se le presupone al proyecto.

El entrenador Jacinto Carbajal reconoció sin rodeos en la rueda de prensa previa que el vestuario ha sufrido el golpe de los malos resultados. «La semana ha sido muy difícil. Hemos tenido que trabajar físico y detalles que no habíamos podido pulir antes por la inmediatez de los partidos. Hay ganas de cambiar la situación, viajar a Jaén y traernos una victoria que cambie el signo que llevamos», afirmó. El técnico no ocultó que las derrotas han dejado huella: «No es fácil para los jugadores. Han llegado muy seguidas, en apenas siete días, y eso pesa. Toca digerirlo, dejarlo atrás y agarrarnos a lo bueno».

Carbajal insistió en que no existe un único motivo detrás de la mala dinámica, pero sí una suma de factores que han llevado al equipo a rendir por debajo de su nivel real. «Nos ha venido grande la semana de tres partidos y viaje. El equipo tiene más potencial del que hemos demostrado. Lo vemos en el día a día», explicó. La clave, según él, está en eliminar los altibajos: «Incluso en las derrotas hemos tenido buenos momentos. Lo que necesitamos es alargar esos tramos y que los malos no lo sean tanto. El otro día contra Sevilla tuvimos un tramo muy malo y eso nos lastró».

Respecto al rival, el técnico no se dejó engañar por su etiqueta de recién ascendido: «Jaén cambia mucho en casa. Ha ganado allí su único partido y es un equipo coral, sin una estrella clara pero con muchos jugadores capaces de anotar. No podemos centrar la defensa en uno solo».

Pese a la presión, el Cáceres llegará con la plantilla al completo y con mejor tono físico tras una semana de menos carga, basada en la recuperación y en la exigencia diaria.