¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Strikker lanza a canasta en el duelo copero ante el Logrobasket. FEB
Segunda FEB

Urgencias para el Cáceres en el quinto partido de liga

Tras tres derrotas contundentes, llega a Jaén para tratar de revertir la dinámica ante un recién ascendido

R. H.

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se presenta este domingo en Jaén (12.30, Olivo Arena) para disputar la quinta jornada de la Segunda FEB ... en un duelo que, sin exagerar, tiene aroma de final anticipada. Tanto extremeños como andaluces llegan con un balance idéntico –una victoria y tres derrotas–, pero la situación emocional de uno y otro equipo es muy distinta. Mientras que el Jaén Paraíso Interior, recién ascendido y con uno de los presupuestos más modestos de la categoría, digiere con naturalidad la montaña rusa competitiva de su debut en la liga, el Cáceres arrastra un ruido de fondo que empieza a incomodar a la afición verdinegra. Tres derrotas consecutivas, todas con marcadores muy amplios, han disparado las alarmas.

