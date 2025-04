CD Unión, el exitoso club de la fusión de Don Benito y Villanueva

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 9 de junio 2023, 21:57 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Su sueño, cuando jugaba al baloncesto, era formar parte del plantel del senior del Doncel de Villanueva de la Serena. Después se convertiría en entrenador UEFA Pro y se hizo técnico de porteros en el Don Benito, entre otros. Ahora, robándole horas a la madrugada y algún que otro enfado de su esposa, Víctor Fragoso capitanea el CD Unión, un interesante proyecto baloncestístico que nació hace menos de un año al albur de la fusión entre ambas localidades de las Vegas Altas y cuyo objetivo es que aquel sueño de hace años puedan llevarlo a cabo los jóvenes de hoy. En poco tiempo ha dado sus frutos con un ascenso a liga EBA desde Primera, demostrando que la unión hace la fuerza.

Un grupo de personas vinculadas con el deporte de la comarca decidió dar un paso al frente para que exista en la zona un equipo absoluto que pudiera dar salida al baloncesto de formación, un espejo donde mirarse o proyectarse de cara al futuro y que no les haga caer en el abandono de la práctica competitiva. «Aquí se competía en la Liga Diputación, por ejemplo, con equipos de jugadores de muy diferente edad, así que pensamos en por qué no darles una salida a los chavales, esa parte final de la pirámide en la categoría senior, empezando por la Primera Nacional. Intentamos cubrir una necesidad que existía, aunque después cada club mantenga su filosofía. No queremos colisionar sino respetar el trabajo de formación que ya se estaba haciendo en Don Benito y Villanueva», comenta Víctor Fragoso, presidente del nuevo club de las Vegas Altas.

Ampliar Hinchas del equipo en la grada siguiendo un partido. CD Unión

Porque no se trata de una fusión entre entidades de la zona, sino de un club completamente nuevo con poco más de ocho meses de existencia que aprovecha un momento político idóneo como el proyecto de unión entre las dos localidades. Una posibilidad de acudir a dos instituciones en búsqueda de apoyos y respaldo financiero, si bien en el futuro esas administraciones se fusionen. «Nosotros no queremos meternos en política, nos da igual quién gobierne en un Ayuntamiento o en otro, son otros quienes deciden, pero sí creemos que a través del deporte, si la mayoría así lo quiere, se pueden hacer muchas cosas y que el deporte sea reflejo de una sociedad unida, sin que eso signifique una unión de clubes. Yo entiendo perfectamente que Don Benito y Villanovense quieran mantener su identidad porque hay un componente emocional que debe primar. Pasa en la ciudades importantes: Sevilla con el Betis y el Sevilla, Madrid, etc. No pasa en los pueblos», continúa.

En muy poco tiempo, el nuevo equipo de las Vegas Altas ya es un exitoso proyecto que ha celebrado su primer ascenso como campeón de liga en Primera Nacional masculina, por lo que la próxima temporada jugará en EBA. Con Miguel Ikala como MVP y 40 de valoración, derrotaron en la final al BCB Vítaly pacense por 82-59 en un partido en el que ambas escuadras ya portaban el pasaporte hacia la superior categoría. Un choque que se celebró en el pabellón José Manuel Calderón con un gran ambiente, casi lleno cuando tiene capacidad para unos 1.500 espectadores. Allí han jugado la mayoría de sus encuentros, aunque la idea es intercalar entre ambas poblaciones.

Ampliar El equipo de Don Benito y Villanueva celebra el campeonato y el ascenso a liga EBA. CD Unión

«Es un proceso largo y estamos empezando. La idea es tener un equipo senior potente, que evidentemente debes hacerlo con jugadores de fuera, semiprofesional, para que en unos años podamos sacar talentos de la zona, porque ahora mismo no hay muchos jugadores ya que no había un equipo así en mucho tiempo. Lo hemos hecho y eso demuestra que en Don Benito y Villanueva hay gente capaz de gestionar», prosigue Fragoso.

Hay quienes critican la composición de la plantilla y este ascenso a base de dinero procedente de unas administraciones interesadas en que haya clubes que lleven la fusión por bandera, pero el presidente del CD Unión contesta garantizando que no menos del 50% de los ingresos provienen de la iniciativa privada, algo que es un lujo en un baloncesto pacense 'humilde' demasiado dependiente del apoyo público. Los directivos ya trabajan, según confirma, en la captación de patrocinadores de calado de cara al próximo proyecto en liga EBA, del que también ratifica la continuidad del técnico Miguel Ángel Gómez, de quien solo tiene palabras amables.

«Hay administraciones a las que ni siquiera nos hemos dirigido, como Junta y Diputación y el dinero que hemos recibido no solo ha sido por el baloncesto sino por proyectos educativos, de integración, bilingüismo, etc. Hemos tenido la suerte de contar con jugadores que se han integrado totalmente a la sociedad», sostiene, y como ejemplo pone a alguno de ellos que hizo de Rey Baltasar las pasadas navidades. «Algunos de los jugadores han hecho más por Villanueva y Don Benito en unos meses que yo en toda mi vida», bromea el dirigente.

Entrenador de porteros en el Don Benito

Un Víctor Fragoso que, como sucede con muchos homólogos en este escalón del deporte, debe sacar tiempo extra a las 24 horas del día para compaginar con su trabajo como asesor jurídico. Vinculado al deporte de la zona, lo intentó con el baloncesto y el fútbol. Jugaba en el Claret y en Doncel, y lo hacía en Don Benito y Villanueva.

Colaboró con La Cruz Villanovense, le encantaba la enseñanza y acabó como entrenador de porteros en el Santa Amalia con Edu Jurado y luego en el Don Benito de la mano de Patri, Valdivia y Gimnástico Don Benito. «Toda esa experiencia con los directivos de los sitios por los que pasé me ha ayudado en mi labor de ahora, para entenderla mejor ya que es muy sacrificada». Un sacrificio que conduce al éxito.

