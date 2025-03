El último baile de Dani Callejo..., o no

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 28 de octubre 2022, 07:15 Comenta Compartir

Con casi cuarenta palos, Dani Callejo es todo un boina verde del baloncesto extremeño y español. Ha competido prácticamente en todas las categorías existentes del deporte de la canasta patrio, incluso en la elite de la ACB en dos ocasiones, con el Cáceres y con el Lleida. Ha coqueteado con las mieles del éxito a diferentes niveles pero también ha padecido momentos oscuros y sinsabores en su dilatada trayectoria. Tal vez por ser de Badajoz, su extensa carrera es algo así como un Guadiana, con apariciones y desapariciones, algunas de largo recorrido por la necesidad de separarse de su gran pasión. Ahora regresa en el que podría ser su último baile, aunque aclara que en esta frase domina el condicional.

Tras la temporada pasada, en la que el Grupo Preving BCB no compitió en Primera Nacional, ha vuelto en esta al club de su vida, donde se forjó como jugador y donde enseña ahora lo aprendido a sus predecesores. Un BCB con el que su pasado más reciente está repleto de conquistas, siendo clave en tres de los últimos títulos de Primera obtenidos, que son cuatro en los últimos seis años de la entidad pacense. Asegura que se encuentra bien físicamente pese a que sufre una microrrotura entre el gemelo y el sóleo que le tendrá diez días parado, que sigue dando guerra y que no tiene decidido que este sea el punto y final. «No lo tengo fijo como una última temporada. Me apetecía volver a jugar y he empezado con el equipo mío de siempre, pero, lo mismo lo dejo o me quedo otra más. Hace tres años pensé que sería la última y, fíjate, otra vez estoy aquí. No lo sé».

Daniel Callejo Barrena, nacido en Badajoz el 18/04/1983, se siente como en casa en el BCB. Es un hombre de club que lo mismo se viste de corto que colabora en la parcela técnica y en el aprendizaje de los que vienen detrás. «Es el club de toda mi vida, donde se encuentran mis amigos y es muy agradable estar allí. Hago funciones de segundo entrenador, soy como un jugador-entrenador, y además me gusta enseñar los conocimientos y la experiencia que uno ha ido adquiriendo durante los años a los chicos. Me gusta transmitirlo y ayudar a los chavales para que mejoren», describe.

Fue en el BCB, entonces llamado Círculo Pacense, cuando dio sus primeros pasos en el baloncesto. «Aquella época fue inolvidable. Me hice como jugador y me fue muy bien. Era muy anotador y como juvenil ya estaba a pleno rendimiento en la LEB Oro con Martín Fariñas, que fue quien me hizo debutar». Jugador de perímetro (1.89 metros) con facilidad para la anotación, fue uno de esos exteriores fronterizos entre la posición de base y la de escolta. Sobre gustos no hay nada escrito y cada entrenador lo ve de una manera. Destacó tanto en las categorías inferiores que antes de la mayoría de edad le llegaría su gran oportunidad, si bien acabaría siendo un dardo envenenado.

En el 2001, con 18 años, recibe la llamada de Alfred Julbe, quien se lo llevó al Cáceres de la ACB desde el Círculo Badajoz con la idea de darle minutos importantes, pero era apenas un junior con poca experiencia y aquello fue duro. Con Julbe fuera del Cáceres poco después de aterrizar allí, su sustituto Manolo Hussein prefirió veteranos y lo envió de regreso al Círculo, en LEB-2. Acabó en los tribunales contra los verdinegros y los verdinegros contra él con sendas demandas en cada sentido reclamando dinero. «Julbe me llevó con idea de que jugara. En mi primera temporada disputé casi 30 partidos de los 38 o así del calendario y firmé un contrato por cuatro años de los que solo estuve uno y medio. Su sustituto no contaba conmigo y me condenó al ostracismo del banquillo así que preferí irme a LEB-2 y buscar otros clubes, aunque me encontré entrenadores que siempre llevaban su séquito de jugadores o que entendían el baloncesto muy lento, algo que no me va bien. Sobre el tema judicial, es agua pasada pero en realidad era solo por unos meses de sueldo que creíamos que nos debían. Creo que mi representante y yo nos equivocamos y el juicio me salió rana, pero sin rencor. No tengo nada en contra de ellos ni lo he pensado mucho en mi vida».

En la 2004-05 ficha por el filial del Lleida, que lo sube al primer equipo, dirigido por el hermano de Drazen Petrovic, Aleksandar, y dispone de otros cinco partidos en la ACB. También el baile de entrenadores hace mella en su rendimiento y firma por La Palma en LEB Oro, donde es cedido al vinculado de EBA, algo que le sienta muy mal porque considera que tiene calidad para un destino superior. Frustrado por las penurias del alto nivel, se traslada a Madrid a estudiar Arquitectura enrolándose en la EBA madrileña, muy fuerte y con buenos salarios. Dos años después retorna a Badajoz, «la arquitectura no era lo mío», recuerda, y estudia Ciencias del Deporte, jugando también en EBA pero en otro club pacense, el ABP, siendo máximo anotador de conferencia.

Con casi 30 años deja el baloncesto aparcado y vive en Londres e Ibiza un tiempo, donde trabaja como jefe de relaciones públicas en discotecas y driver. A los 34 vuelve a casa, vía Infojobs es escogido por la firma italiana Hulka SRL y se convierte en visitador médico, siempre en los puestos altos del ranking interno por sus ventas, un trabajo que ha compaginado con los años prepandemia en los que siguió en el BCB.

Cuestión de sangre

Un deporte que fue cuestión de sangre en su vida. Hijo, sobrino y nieto de baloncestista, nada menos. «El baloncesto lo es todo en mi vida. Es lo que más me ha gustado y disciplinado. Me viene de familia. Mi padre Enrique incluso entrenó con el Real Madrid de ACB cuando jugaba en el Canoe».

Una de las cosas que tiene claro es que lo importante es sentirse a gusto, estés donde estés, separando una primera época en la que intentó hacerse un hueco entre profesionales de las altas esferas de otra más contemporánea en la que permanece sobre el parqué, simplemente, porque disfruta. «Sigo porque mato el gusanillo y juego con mis amigos, por competir pero más como hobby». Un año más, mínimo.

