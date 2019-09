LEB ORO Última prueba para el Cáceres ante el Melilla Blanco y Úriz, en la presentación de ayer. :: A. Méndez Los verdinegros podrán contar desde hoy con el pívot Arkeem Joseph, quien llegó ayer a la ciudad procedente de Estados Únicos J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 19 septiembre 2019, 09:41

El Cáceres echará hoy el cerrojo al laboratorio de pruebas. En su último partido de pretemporada, los verdinegros se medirán a las 20.30 horas al Melilla en el Multiusos con motivo de la disputa del XXVI Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La principal novedad en la escuadra que dirige Roberto Blanco será la esperada presencia del pívot Arkeem Joseph, quien ayer llegó a la capital provincial procedente de Estados Unidos tras haber pasado previamente el pertinente reconocimiento médico. Si así lo decide el cuerpo técnico, el neoyorkino podría disputar esta noche sus primeros minutos con la camiseta del cuadro extremeño.

En la entidad se espera que el jugador recién llegado pueda aportar el suficiente pese específico a una pintura que durante la pretemporada ha evidenciado un cierto vacío en cuanto a físico y prestancia para competir en una categoría como LEB Oro. Es por ello por lo que del rendimiento y del equilibrio que a partir de ahora pueda ofrecer Joseph sobre el parqué dependerá buena parte del potencial global del equipo.

Tras unas últimas semanas en las que el Cáceres ha compaginado buenas sensaciones con tramos de partidos algo más aciagos, el entrenador verdinegro espera que su grupo pueda ofrecer esta misma noche a sus aficionados un nivel acorde a lo que se espera: «El equipo ha trabajado mucho y afrontaremos este último partido de pretemporada con el objetivo de ver hasta dónde hemos conseguido llegar en nuestra planificación», explica Roberto Blanco. El preparador cacereño ya ha diagnosticado durante los partidos de preparación algunos problemas en cuanto al juego colectivo, los cuales pretende solucionar lo antes posible para entrar en competición la próxima semana ante el Huesca en el Multiusos con las máximas garantías. «Hay matices que hay que ir puliendo y vamos detectando dónde tenemos que incidir. Este equipo está en plena evolución y hemos ido definiendo roles, pero todavía nos falta tener claro qué es lo que queremos ahora mismo de cada uno de los jugadores. La evolución y mejora de todos ellos irá paralela al crecimiento del equipo»».

Tanto Blanco como el presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, acompañaron ayer a Ricardo Úriz en su presentación pública como jugador del Cáceres. El veterano base asumió que, a pesar de sus 39 años, todavía tiene mucho baloncesto en sus manos: «Llego con muchísima ilusión y ganas de aportar mi experiencia tanto dentro como fuera del vestuario. Ya tengo una edad y una trayectoria, pero no llego a Cáceres de vacaciones». El jugador navarro no dejó pasar la oportunidad de hacer un guiño a los aficionados para que desde el principio exista una comunión entre el equipo y la grada: «El objetivo es que la gente venga a vernos, que esté orgullosa de lo que hacemos y que se identifique con nosotros para que, ganemos o perdamos, se vaya pensando que lo hemos dado todo. No tenemos superestrellas, por lo que el secreto de este equipo tiene que ser el grupo», lanzó ante los medios de comunicación.

Ricardo Úriz hizo estas declaraciones en el marco de las instalaciones del restaurante Sol Los Barruecos. Se trata de una firma de restauración y catering que proveerá de alimentación al equipo para toda la temporada. Un acuerdo que, según el presidente de la entidad, es de suma importancia, teniendo en cuenta la parte del presupuesto anual que se destina a este concepto.