Baloncesto | Tercera FEB

Triunfos del Sagrado y del Moraleja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Este domingo se cerró la octava jornada del grupo DB de Tercera FEB con dos triunfos extremeños. El Hache Publicidad Moraleja se impuso en la ... cancha del Peñarroya por 77-85. El máximo anotador del encuentro para los visitantes fue Malick con 20 puntos. Por su parte, el Sagrado venció en casa al Portuense (88-74), con una gran actuación de Tyrone Perry, que anotó 26 puntos, bien secundado en esa faceta por Luis Ángel Ramos, con 22.

hoy Triunfos del Sagrado y del Moraleja