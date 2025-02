Triste despedida de la LEB Oro de un Cáceres que cae sin paliativos ante el Betis

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad culminó su aciaga temporada en San Pablo con la novena derrota consecutiva y un pleno de partidos sin ganar ... fuera de casa, que se extiende al ya lejano mes de marzo de 2023. El Real Betis Baloncesto, necesitado de vencer para meterse en el playoff de ascenso sin tener que mirar al marcador del Baloncesto Fuenlabrada, mandó desde el inicio al fin del envite, guiado por los 26 puntos de Polanco.

El encuentro no se salió, desde el inicio, del guion esperado, con un conjunto local muy motivado para alargar la temporada y un cuadro cacereño que buscaba dejar una imagen decorosa, ya con la losa del descenso consumado en el ánimo. Un 8-0 de salida, obra de un Polanco que anotó quince puntos en el primer cuarto, obligó a Arturo Álvarez a pedir su primer tiempo muerto al minuto y medio.

A la vuelta del receso, acciones positivas como un 2+1 de Hamilton o una buena canasta de Nuga dieron algo de interés al partido (13-7, min. 4). Entonces, Joaquín Rodríguez se sumó a la fiesta bética y comandó un parcial de 7-0 que amenazó con romper con rapidez el enfrentamiento.

Real Betis Baloncesto: Joaquín Rodríguez (15), Almazán (9), Polanco (26), Faggiano (2) y De Bisschop (3) -quinteto inicial-, Kuksiks (3), Berzins (3), Marín (2), Hanzlik (10), Dedovic, Domènech (7) y Fevry. 80 - 62 Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Dani Rodríguez (4), Nuga (6), Gantt (5), Bonilla (2) y Hamilton (17) -quinteto inicial-, Raitanen (9), Balaban (9), Atencia, Carreño (5), Sigismonti (3), Casarrubios y Caballero (2). Árbitros: López Herrada, Lizana Moreno y García Crespo (Colegio andaluz). Sin eliminados.

Parciales: 28-18, 14-13 (42-31), 18-11 (60-42), 20-20 (80-62).

Incidencias: Palacio Municipal de Deportes San Pablo. 3.292 espectadores.

El Cáceres llegó a estar quince puntos abajo, pero un atisbo de orgullo y la aportación de hombres de la rotación como Raitanen y Balaban dejaron la desventaja en diez al final del cuarto inicial (28-18).

El segundo episodio arrancó con un intercambio de canastas, en un contexto de escaso acierto general por parte de los dos equipos, que permitía al cuadro cacereño mantenerse en la lucha por el triunfo. Tras un triple de Gantt, el marcador reflejaba un 35-24. Y con esa misma diferencia, pese a los problemas para controlar el rebote defensivo de los pupilos de Álvarez, finalizó la primera parte.

Un triple de Almazán y una buena canasta de Joaquín Rodríguez habían elevado la diferencia a los 16 puntos, aunque Hamilton, con un triple, y Bonilla, con una canasta sobre la bocina, lograron un 0-5 que dejó el tanteador en 42-31 al intermedio, que se redujo aún más con la notable vuelta de vestuarios del Cáceres, con otro parcial de 0-5 y cerca de tres minutos sin conceder puntos en su pintura. Una falta antideportiva de Carreño cambió ese pasaje favorable del partido. Desde la línea de personales encontró oxígeno el Real Betis y la desventaja volvió a subir a los diez puntos (46-36, min. 25). Un robo con canasta posterior de Almazán llevó a Arturo Álvarez a parar el encuentro.

No tuvo efecto alguno. Atascado en ataque, el Cáceres empezó a sufrir los ramalazos de calidad del equipo bético, como un triple de Hanzlik o una canasta poco ortodoxa de Polanco, que no pudo culminar el 2+1. Hamilton, con once puntos en esos momentos, no encontraba complicidad en sus compañeros y el elenco dirigido por Savignani estiró su ventaja a los veinte puntos (60-40, min. 30). Una canasta de Balaban le puso el corolario al tercer cuarto.

Los últimos diez minutos arrancaron con intercambio de triples, alguno espectacular, como uno de Raitanen frenándose en carrera . Pero no fue suficiente para recortar el resultado (66-50, min. 35). Además, el abuso en el concurso de lanzamientos desde 6,75 metros empezó a deslucir el juego.

La escuadra cacereña trató de ponerle seriedad a sus últimos minutos en la LEB Oro, con el amor propio de Balaban presente, aunque, simplemente, el Betis fue mejor. Sobre todo, con un Polanco sublime, que se fue a los 25 puntos con otro triple (73-56, min. 38).

Hamilton, tanto en el rebote como en ataque, fue de lo más salvable de un equipo que al final cayó por menos de veinte puntos gracias a una canasta del joven Caballero. Un guiño al futuro en el que ya toca pensar para poder recuperar la categoría perdida cuanto antes.