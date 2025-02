«Tratamos de anteponer el equipo por encima de las individualidades»

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia ha cogido velocidad de crucero en dirección a los playoffs de ascenso a la Liga Femenina Challenge. Sería su tercera ... fase de ascenso en su tercer año en la Liga Femenina 2, todo un récord nacional. De momento, el objetivo es alcanzar las 17 victorias que le aseguren estar entre los cuatro primeros de forma virtual. Ya lleva 13 y todavía quedan 11 partidos por delante. Raúl Pérez, eterno entrenador del equipo colegial, ofrece las claves de lo que ha sido la mejor primera vuelta desde que el Miralvalle milita en categoría nacional.

–¿Qué ha cambiado?

–Creo que no ha cambiado mucho. Cada vez afinamos más fichando, tenemos más nombre en la liga y eso también ayuda a traer buenas jugadoras. El trabajo que estamos haciendo diariamente es muy bueno y estamos dando un paso más en la organización y en la profesionalización del equipo a todos los niveles.

–El equipo parece ahora mucho más coral. ¿Ha sido algo buscado a la hora de confeccionar la plantilla?

–Sí, queríamos un equipo un poco más largo dentro de nuestras opciones económicas. Buscábamos que todas tuvieran un papel importante y así está siendo, nadie supera los 30 minutos de juego y todas se sienten importantes tanto dentro como fuera de la pista. Somos una piña.

–¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este equipo?

–Los fuertes creo que la humildad, el anteponer el equipo por encima de individualidades y sobre todo el cómo estamos compartiendo el balón. El punto débil que más se está notando, en algunos momentos, es la falta de concentración en algunas desconexiones largas.

–¿A qué se deben esas desconexiones?

–Creo que es por relajación o, simplemente, porque nos cuesta mantener ese nivel tan alto.

–El Miralvalle acabó la primera vuelta en el segundo puesto. ¿El primero es inalcanzable?

–No lo es al nivel que estamos jugando, pero para nosotros lo importante es meternos en la fase de ascenso sin importar la posición. Quedar primero no tiene ningún valor añadido sobre los otros tres.

–El Miralvalle siempre se ha reforzado en el ecuador de la temporada. Tal y como están las cosas y la plantilla, ¿eso está descartado?

–No está descartado, pero de momento no estamos mirando nada. El equipo funciona muy bien y creo que no hay mucho que tocar. No siempre por fichar van a ir mejor las cosas y menos si lo que fichas no va a mejorar lo ya presente.

–¿El playoff está bien encauzado o va a haber que trabajar mucho para alcanzarlo?

–Hemos dado un gran paso esta semana con la victoria contra el Clarinos, pero la segunda vuelta va a ser muy dura como ya se está viendo. Tenemos que seguir en esta línea e intentar llegar a las 17 victorias cuanto antes para poder preparar la fase de la mejor forma.

–Esta temporada hay muchas diferencias en algunos marcadores. ¿Ha bajado el nivel del grupo en relación a campañas anteriores?

–Al contrario, el nivel ha subido. El Segle XXI, por ejemplo, está muy por encima por un tema físico. El resto creo que está más igualado de lo que parece y se está empezando a ver en los marcadores, con victorias inesperadas en cualquier partido de la liga.

–El Miralvalle se ha acostumbrado a estar arriba…

–Hay que recordar que somos un equipo con cuatro años de historia en categoría nacional y, si todo sigue como hasta ahora, jugaríamos nuestra tercera fase de ascenso en los tres años que hemos estado en la LF2. Creo que sería un récord a nivel nacional al que se debería dar el valor que se merece, que es mucho.

–Este año se está viendo a un Raúl Pérez menos efusivo con los árbitros. ¿Eso lo da la madurez o las circunstancias del juego?

–He hablado con algunas personas y creo que era algo que tenía que mejorar. Así está siendo. Llevo dos años cambiando mucho en ese aspecto y creo que me ha venido muy bien. Mi manera de entrenar es muy enérgica, eso no va a cambiar, pero en algunos casos no me estaba ayudando.

–El Miralvalle es un club de cantera, pero hace tiempo que las canteranas no cogen el relevo de Alicia Morales o María Romero. ¿Eso será posible a corto plazo?

–Es muy difícil, tuvimos unos años de un nivel espectacular, siendo 7º y 11º de España en campeonatos cadete y junior el mismo año. Es difícil que salga este tipo de jugadoras cada poco tiempo, pero el trabajo que hacemos en la cantera es muy bueno. Tenemos más niñas que nunca. Esperemos que podamos disfrutar de alguna Alicia o María a corto plazo.