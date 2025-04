Los tránsfugas forzados de La Granadilla

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 14 de marzo 2024, 21:35 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

El amor, aunque sea el más puro y verdadero, puede tener fecha de caducidad. Si es a unos colores, ese plazo se acorta en función de parámetros, por ejemplo, el hartazgo por una crisis continua. Es lo que le ha ocurrido a algunos aficionados del CD Badajoz, que, cansados de tanto vaivén social, tanta pesadumbre, sobresalto, sospecha, clandestinidad, guerras intestinas... han dicho basta y se han 'fugado' a La Granadilla a disfrutar de un BCB en auge que les otorga más alegría y menos oscurantismo. Cualquiera puede acceder en la grada, en una pausa entre cuartos o en el descanso, y saludar a sus directivos, o bien felicitarles por la espléndida temporada y charlar sobre el proyecto. En el CD Badajoz eso sería una quimera, aunque sus intermediarios están muy interesados, ahora, en que se les oiga o informar.

Uno de estos hinchas es Alberto Viniegra, que, a sus 40, suma 27 años como abonado del CD Badajoz. Un gran aficionado que le sacó el carnet a su hijo Hugo cuando apenas tenía tres años. «Mi hijo es de esa generación que vivió hace unos años la locura que hubo en la ciudad con el Badajoz», comenta. Empezó la temporada como abonado pero en noviembre lo dejó y no va a los partidos. Le gustaba verse en el Nuevo Vivero con la familia, además cada vez más miembros se hacían socios esta campaña según cuenta, pero ya están todos hartos de la zozobra en que se ha convertido la actualidad blanquinegra. «Esta temporada todo cambió por los problemas institucionales y deportivos. Vas al fútbol porque te gusta, pero sobre todo por tus colores y tu club, es un sentimiento. Era agradable, pero ya no, ahora es desagradable. Todo lo que está pasando no te anima. Yo no soy muy fan del baloncesto, pero mi hijo ha empezado a jugarlo este año», confiesa con cierta tristeza.

Natural de Badajoz, a Alberto lo que le atrae del deporte es poder pasar tiempo en familia, juntarse con su gente. «Echar un rato con los eventos que haya en la ciudad y hemos decidido probar con el baloncesto y nos está gustando. Es una buena alternativa y lo están haciendo bien. En Badajoz estamos esperando a que haya cualquier evento de estos para apuntarse, porque estamos muy limitados de ellos, no hay casi nada y es una pena porque a la gente le gusta», continúa.

Ampliar Alejandro Ortega, en el derbi del BCB con el CBA. Arnelas

Con menos historia futbolera vinculada al CD Badajoz, Alejandro Ortega se convirtió en blanquinegro desde la refundación del club. Abonado hasta el año pasado, fue también jugador del Círculo Badajoz de baloncesto. «Este año ya no me hice el abono porque viendo la temporada que hicieron el año pasado, los jugadores dejaron mucho que desear. Esta temporada decidí ir pagando la entrada, sin ser abonado, por si me volvía a enganchar. Fui a algunos partidos, pero visto como está es imposible, se te quitan las ganas porque además de lo institucional en lo deportivo van muy mal y no están como para exigir que vayamos. Primero tienen que darlo todo en el campo, porque no están cumpliendo con su trabajo», critica Ortega en referencia tanto a los despachos como al terreno de juego. «Soy aficionado del baloncesto hace muchos años y este año están haciendo las cosas muy bien en el club tirando de chavales. En los primeros partidos veníamos más de 1.000 y ahora más de 3.000. Están jugando muy bien, ganando partidos y arriba en la clasificación y son gente cercana. En el Badajoz no sabes quién manda», valora sobre el gran trabajo del Vítaly-La Mar BCB.

Un BCB que este curso ha sabido contagiar a una aletargada afición al deporte de la canasta en la localidad pacense. Tanto sobre el parqué como fuera de él los inputs que emana son positivos y denotan un esfuerzo que está teniendo recompensa. El sábado, en el derbi ante el City of Badajoz CBA, pudo comprobarse con unos 3.700-3.800 espectadores en La Granadilla, bastantes más que en el último encuentro en el Nuevo Vivero del Badajoz ante el Navalcarnero, cuando no se alcanzaron los 2.700.

Este domingo se espera un mejor ambiente en el derbi ante el Villanovense. Los renacidos directivos de Lanuspe, que siguen en guerra por la propiedad con el grupo mexicano, ofrecieron tres entradas gratis a cada socio y además buenos precios en la cerveza. Tratándose de España, estaba claro que sería un éxito y este jueves se anunciaron los 5.000 tickets entregados en Fondo Norte y Preferencia.

Ampliar Magnífico aspecto de La Granadilla es pasado sábado. Arnelas

Alberto y Alejandro son solo dos ejemplos, pero hay muchos más, aunque es difícil que quieran hablar e identificarse. Otros siguen acudiendo al Nuevo Vivero pero cada vez con más dudas y bien harían los dueños del Badajoz en pensar en ellos. Como Juan Carlos Hernández, pacense hincha desde hace muchos años, también del basket, que se dio de baja tiempo atrás pero recuperó la fidelidad en la época de Joaquín Parra. «Es penoso que, con la gran afición que hay aquí, gente de fuera se esté cargando el fútbol de Badajoz. Estamos muy cansados de ellos. Los buenos aficionados seguimos yendo, pero si esto sigue así o si descienden habrá que pensarse si sacar otra vez el abono. Al final te aburres. Y lo de la última semana ya ha sido la bomba. Es normal que algunos se estén enganchando al baloncesto».

O Luis Bernal, de Badajoz también, forofo desde hace unos cuatro años. «Te sacas al abono, vas a los partidos e incluso a algunos de fuera, y te vienes con mucha desilusión. Vienes al baloncesto y se quita un poco ese mal sabor. Lo veo más emocionante e imprevisible hasta el final. Que haya venido más gente al baloncesto que al fútbol dice algo, aunque el fútbol siempre tendrá más tirón».

Hugo Hernández, hijo de Juan Carlos, es otro de los desencantados. «Sigo yendo, pero cada vez cansa más. Al BCB he venido un par de veces con los amigos porque tanta crispación en el fútbol me está cansando. De 8.000 personas ahora ha bajado a las 3.000, está en decadencia. Deberían preocuparse los que mandan, que no sabemos ni quiénes son. La gente de fuera solo viene a hacer dinero y se van y les da igual tener contenta a la gente», analiza Hugo, que se convertirá en tránsfuga si nadie lo remedia.

