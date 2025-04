El Tourmalet no rinde al Cáceres

El Cáceres Patrimonio comenzó la escalada más dura del calendario con una derrota en la cancha del líder Leyma Coruña por un engañoso 97-80, ... unos guarismos que no reflejan verdaderamente lo sucedido durante buena parte de los 40 minutos disputados, al menos los primeros 35. Resucitados por la dosis de moral que supuso la victoria ante el Menorca en el Multiusos, primera de la era Arturo Álvarez, los verdinegros ofrecieron una buena imagen ante la tropa gallega, un plantel superior que acabó cumpliendo la lógica con el despegue final.

Los extremeños combatieron y lograron maniatar durante al menos tres cuartos al líder de la LEB Oro, que en el segundo y tercer periodo no fue capaz de superar los 20 puntos de anotación. Es decir, el plan del técnico del Cáceres funcionaba. Como diría Álvarez tras el choque, se les hizo largo. Tan largo que en el último cuarto Coruña casi dobla los puntos convertidos en el tercero, 35 por 18. «El partido se nos ha he hecho un poco largo ante un gran equipo. Habíamos preparado varios aspectos defensivos para plantear dudas al Leyma y creo que fuimos una amenaza hasta el descanso, incluso al inicio del tercer cuarto nos hemos puesto un punto arriba y estábamos con bastante moral, pero en los últimos minutos ya nos vimos que estábamos un poco lejos, con una renta de diez u ocho puntos, cometimos en los dos últimos minutos tres o cuatro errores claves y la máxima ya se alargó a los 17», resumió.

Por lo que explicó, era clave frenar la profusión anotadora de los coruñeses. Contenerla era básico para tener opciones, pese a la dificultad de la empresa. «Durante la semana sabíamos que si pasaban de 90 puntos íbamos a tener pocas opciones. Hemos intentando llevarles a posesiones más largas para que hagan menos puntos, alternando defensas y creo que hasta el minuto 35 creíamos que no iban a superar los 80 puntos hasta ese parcial final desde el 37, al ver que lo teníamos perdido, y se fueron a 97. Era la idea y por momentos pudimos llevarla a cabo, pero al final no pudimos contenerles», añadió en su comparecencia.

La salvación cada vez se torna más en quimera, y más en plena vorágine de un cruel calendario, pero el entrenador dejó claro que no quieren saber nada de sacar la bandera blanca. «Hemos hecho un gran esfuerzo pero no ha sido suficiente para vencer a un gran equipo. Nos queda seguir trabajando para encontrar esas victorias que nos hagan soñar con poder conseguir la permanencia, que está muy difícil faltando ocho jornadas, pero aquí nadie se va a rendir. Felicitar al Coruña y a mis jugadores, club y afición que nadie tenga ninguna duda de que nos vamos a dejar todo lo que queda de liga porque el Cáceres lo merece».

Preguntado sobre si ya es tarde para que su equipo vaya efectuando el juego que él quiere que haga, contestó que «siempre es tarde, quedan ocho jornadas y sí es cierto que en el último mes y medio ya hemos podido transmitirles lo que queremos hacer: desgastar más la defensa rival con más pases y posesiones no tan cortas. Lo hemos hecho durante mucho tiempo del partido y estoy contento por ello, pero también se ve la frustración de no ganar los partidos en esos errores finales. Lo trabajaremos la próxima semana y volveremos a nuestro estilo para el siguiente partido, que no será nada fácil porque es el Tizona Burgos y luego el San Pablo Burgos. Es el calendario, el llamado Tourmalet, que nos va a condicionar muchísimo y vamos a sufrir muchísimo, pero vamos a trabajar y a hacer lo que esté en nuestra mano».

Al Cáceres le queda aún una racha de compromisos no aptos para los escépticos. Tras el primer clasificado, el Multiusos recibirá este domingo (19.00 horas) al Tizona Burgos, segundo en la tabla, y una semana después los cacereños visitan al otro equipo burgalés, el San Pablo, que es tercero. Luego esperan Fuenlabrada, Oviedo, Ourense, Movistar, Lleida y Betis, más terrenales. Partidos quedan todavía, nueve en total, pero cada vez menos.

El Betis, es riesgo de extinción

Uno de esos rivales, el Betis, vive horas muy duras, con el dueño desaparecido y acusado de fraude por la Fiscalía de Jalisco. Otros clubes de su propiedad ya han sido suspendidos. El grupo mexicano XOY, con su CEO Carlos Lazo a la cabeza, adquirió la sección de baloncesto el año pasado y de las grandes promesas se ha pasado a los impagos. El cuadro bético está en playoffs pero si peligra su existencia se podría hablar de otro escenario de descensos a Plata. El Cáceres se salvaría siendo penúltimo al caer solo un equipo.

El objetivo, por difícil que sea, es cristalino: adelantar al Castellò (7-19), que cuenta con una derrota menos que el Cáceres (6-20), aunque los valencianos tienen a su favor el basketaverage. Un Amics Castellò que quiere salvarse a toda costa y la pasada semana anunciaba el fichaje del alero norteamericano Thatch Unruh, que tapará la baja por lesión de su compatriota Hermanson. Viene de promediar más de 16 puntos por partido en liga búlgara y ya se ha estrenado el fin de semana en la agónica victoria de su equipo en la pista del Oviedo por 80-81. Resultado muy negativo para un Cáceres que no se rinde.