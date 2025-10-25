Toca reaccionar ante el Caja 87

R. H. Cáceres Sábado, 25 de octubre 2025, 19:42 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo en casa (19.00 horas) un duelo con sabor especial y con la obligación moral de reaccionar tras dos derrotas consecutivas. Los focos estarán puestos en el regreso de Adrià Alonso al banquillo visitante en un partido que debe dar respuestas a ciertas urgencias. Los de Jacinto Carbajal llegan con un balance de una victoria y dos derrotas en el arranque de la Segunda FEB, un inicio que ha dejado sensaciones encontradas pero también la certeza de que el grupo tiene margen de mejora y talento suficiente para crecer.

Enfrente estará el Insolac Caja 87 de Sevilla, que presenta un registro inverso (2-1), aunque llega a Cáceres después de haber perdido su último encuentro y de haber dejado algunas dudas en su juego. Además, el conjunto hispalense deberá sobreponerse a las importantes ausencias de Joseph Franch, con una pequeña fractura en la rótula, y Nolan Bertain, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Dos bajas de enorme peso que reducen la rotación exterior del equipo andaliz.

«El Caja 87 es un equipo muy completo, con jugadores interiores de nivel como Jankovic, Dibba o Larorre. Aun así, estoy tranquilo porque el equipo trabaja muy bien y sé que el esfuerzo terminará dando resultado. Las derrotas no gustan, pero el grupo tiene potencial y estamos disfrutando del proceso», dijo Jacinto Carbajal en la previa del encuentro.

El técnico cacereño reconoció además que el calendario ha sido exigente, con partido entre semana en Copa, mientras que el Caja 87 ha podido preparar el choque con más descanso. «No es excusa, nos han tocado estas cartas y las jugaremos con ilusión», afirmó.

Por su parte, Adrià Alonso, que espera un buen recibimiento, destacó el momento de forma de Leveque, a quien considera «un jugador que está dominando con mucha facilidad», y explicó que su equipo intentará «plantear un partido largo y físico, para obligar al Cáceres a defender y no sentirse cómodo».