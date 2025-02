El título de Primera masculina, en juego

Redacción Badajoz Jueves, 3 de marzo 2022, 21:37 Comenta Compartir

La batalla por liderar Primera Nacional Masculina sigue en todo lo alto, con CBA Guadalupe y Dehesa del Conde Maristas como los equipos que han demostrado estar más fuertes en lo que va de temporada -ya en su recta final- y a los que un triunfo en esta jornada les situaría muy cómodos respecto al resto de aspirantes. En la categoría femenina Alter Enersun Al-Qázeres disfrutará de una doble oportunidad a domicilio para seguir imponiendo distancia sobre sus rivales, mientras que Civitas Pacensis y San Antonio buscarán una victoria en casa.

1ª Nacional Masculina

La lucha por el liderato en Primera Masculina proseguirá en esta decimoquinta jornada de la temporada, que arrancará con el encuentro entre Almendralejo y Electromerantil Plasencia, con siete y seis victorias respectivamente, dos equipos a la caza de los mejores puestos. A la vez, Moraleja tratará de mantener su buen momento ante el casi invicto Guadalupe, que busca situarse en primera posición. ADC tendrá la oportunidad de ir recuperando un nivel perdido en los últimos partidos frente a Mérida, conjunto que más debilidad ha mostrado a lo largo del curso. El fin de semana se cerrará el domingo con el derbi pacense entre Civitas Pacensis y Dehesa del Conde, en el que los visitantes querrán hacer valer su primer puesto en el complicado feudo vecino.

Los partidos son: UB Almendralejo vs. Electromercantil CB Plasencia (sábado 5, 18.30 - Pab. Extremadura), AD Moraleja CB vs. CBA Guadalupe (sábado 5, 18.30 - Pab. Adolfo Suárez), ADC La Comuna Creativa vs. FD Mérida (sábado 5, 20.00 - Pab. Juan Serrano Macayo), Civitas Pacensis BB vs. Dehesa del Conde Maristas (domingo 6, 12.00 - Pab. Las Palmeras)

Liga Ribésalat - 1ª Nacional Femenina (CLM-EXT)

La Primera Femenina de Castilla La Mancha y Extremadura afronta ya la recta final de la temporada regular con la decimosexta y antepenúltima jornada, en la que Alter Enersun Al-Qázeres tendrá dos compromisos. El primero le llevará a Ciudad Real para enfrentarse al último clasificado, Basket Cervantes, un conjunto que es la versión opuesta del cuadro extremeño. Las líderes de la competición aprovecharán el domingo este viaje a la provincia manchega para recuperar un encuentro atrasado contra Grupo76-Alkasar, que ya ha demostrado vender cara la victoria. San Antonio intentará encontrarse de nuevo con el triunfo tras varias jornadas de sequía, pese a que recibirá a Grupo76-Alkasar, un difícil rival para las cacereñas. Por su parte, Civitas Pacensis se medirá a Guadalajara Basket en lo que se espera que sea un duelo de gran igualdad entre dos equipos que cuentan con el mismo balance (9-6).

Los partidos son: Clínica Cardiorreal Basket Cervantes vs Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura “B” (sábado 5, 16.00 - Puerta de Santa María, Ciudad Real), San Antonio Cáceres Basket vs. CD Grupo76-Alkasar (sábado 5, 17.00 - Pab. Juan Serrano Macayo), Civitas Pacensis BB vs. Ferial Plaza Guadalajara Basket (sábado 5, 18.00 - Pab. Nuria Cabanillas) y CD Grupo76-Alkasar vs. Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura “B” (domingo 6, 12.00 - Pab. Juan Serrano Macayo)

Temas

Baloncesto