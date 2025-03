Suspendido el partido Mideba-Albacete

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 15 de octubre 2022, 18:48 Comenta Compartir

Al Mideba Extremadura este inicio de temporada le está resultado muy cruel. Recibía este sábado al Amiab Albacete en La Granadilla y el encuentro quedó finalmente suspendido. El motivo, que se presentó a la cita con solo cinco jugadores que además sobrepasaban la puntuación permitida por el reglamento. En el baloncesto en silla de ruedas el quinteto sobre a pista no puede sumar más de 15 puntos entre todos los efectivos, un baremo que su utiliza para calificar a cada baloncestista en función de su discapacidad y de paso promover la igualdad en al competición. Si entre los cinco no hubieran rebasado esa cifra sí se podría haber jugado ante el campeón de liga, pero no es caso y ahora el choque se dará por perdido a los midebistas por incomparecencia, lo que significa la tercera derrota pacense en tres jornadas.

Jorge Borba, técnico del Mideba, manifestaba el viernes en la previa que contaba con seis jugadores ante el potente cuadro manchego, pero a última hora se le cayó uno de ellos. El club espera que sus graves problemas de carencia de plantilla se solucionen la próxima semana con la llegada de fichajes.

