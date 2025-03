La suerte no sonríe a un Al-Qázeres que cede tras dos prórrogas frente al Barça CBS

El Al-Qázeres y el Barça CBS protagonizaron 50 minutos vibrantes que rememoraron aquel encuentro disputado en 2021 por estos dos mismos equipos y que ... necesitó de cuatro prórrogas para determinar un vencedor. Esta vez fueron dos y con el mismo desenlace que por entonces, una derrota del cuadro cacereño, la tercera seguida a domicilio, terreno donde se había mostrado intratable a principio de temporada. El elenco de Jesús Sánchez seguirá en puestos de playoff a pesar de un tropiezo que tanto Cabrera como Filipe, las más destacadas del conjunto verde, no pudieron impedir.

Cuatro tantos de Cabrera inauguraron el marcador, pero un parcial de 8-0 liderado por Boquete y Petrenaite otorgó el mando del encuentro al conjunto barcelonés (8-4). La solidez de Cabrera en la pintura, autora de los primeros doce puntos del Al-Qázeres, y la irrupción de Fontela y Filipe en el tramo final del primer periodo propició que las pupilas de Jesús Sánchez recuperasen la iniciativa en el marcador (18-19). La intensidad defensiva del Al-Qázeres subió enteros en el inicio del segundo acto. El equipo verde secó al Barça en ataque y lo aprovechó para completar un parcial de 0-7 que abrió una brecha considerable en el tanteador (18-26). Boquete y Parra trataron de revertir la situación, pero la puntería de Barneda y el ímpetu de Filipe sostuvieron la renta de la escuadra cacereña justo antes del descanso (31-35).

Barça CBS Parra (17), Verano (5), Petrenaite (11), Boquete (8), Sylla -quinteto inicial-, Rueda (3), Resende (23), Primm (3), Gutiérrez, Rosten (5), Navarro (2) y Vizmanos. 77 - 72 Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Morales, Castro (11), Filipe (15), Méndez (2), Cabrera (20) -quinteto inicial-, Barneda (10), Fontela (11), Prieto (3), Faussurier y Carmen Suárez. ÁRBITROS Lázaro Rodríguez y Girbal Brugada (Comité catalán). Eliminaron por cinco faltas personales a la jugadora local Verano (min. 39) y a la visitante Barneda (min. 34).

PARCIALES 18-19, 13-16 (31-35), 19-15 (50-50), 11-11 (61-61), 6-6 (67-67), 10-5 (77-72).

INCIDENCIAS Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro. 300 espectadores.

Una enrachada Barneda volvió a ampliar la ventaja del Al-Qázeres tras el paso por vestuarios. Sin embargo, un parcial de 12-0 encabezado por Rueda y Resende forzó a Jesús Sánchez a parar el encuentro (45-41). El tiempo muerto surtió efecto y tanto Filipe como Castro y Cabrera apretaron el marcador ante el empuje de la alero lituana Petrenaite. Un lanzamiento desde la línea de 6,75 de Prieto en el ocaso del tercer periodo sumado a un tiro libre de Primm dejó la contienda empatada a falta de los últimos diez minutos (50-50).

La tensión causada por la igualdad del partido hizo mella en ambos equipos en el arranque del cuarto acto; los errores en el lanzamiento y las imprecisiones se sucedieron en ambos bandos. Un triple de Verano fue la única canasta en juego en los primeros cinco minutos de cuarto. El conjunto azulgrana logró una renta de cinco puntos tras un triple de Resende, pero lejos de rendirse, dos encestes de Castro y dos tiros libres de Filipe igualaron el choque (58-57). Otro tiro exterior convertido por Resende pareció decantar el signo del duelo. No obstante, la solidez de Cabrera en la zona y el temple de Fontela desde la línea de personales destinó el encuentro a un tiempo extra que la propia Fontela pudo evitar con un triple liberado que erró en el último segundo (61-61).

La primera prórroga se convirtió en un carrusel de tiros libres que no desequilibró el resultado. El cansancio hizo acto de presencia y, tras cinco minutos erráticos, Méndez y Parra desaprovecharon su oportunidad de sentenciar la contienda y mandaron el choque a un segundo tiempo extra que no tuvo historia (67-67). La superioridad física de las pupilas de Lorenzo González fue notoria y tanto Parra como Resende pusieron la rúbrica al partido con un 7-0 de parcial que no obtuvo respuesta del Al-Qázeres (77-72).