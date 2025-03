La sub 16 de Carbajal, a las puertas de la final

Viernes, 23 de agosto 2024, 23:17 Comenta Compartir

No pudo ser. La selección española sub 16 femenina en cuyo staff técnico se encuentra el extremeño Jacinto Carbajal, se ha quedado a las puertas ... de la final del Europeo. Como ocurriera con la sub 16 masculina de Nico Marina, de nuevo Francia se cruzó en el camino del combinado nacional para apearlo de la pugna por el oro en el torneo continental. Las españolas siempre fueron por detrás, sin chance para emprender la remontada pese al último arreón hasta el definitivo 57-65.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión