La sombra del descenso amenaza al Mideba

La intranquilidad que transmite echarle un vistazo a la clasificación de la División de Honor por suerte no hace mella en un vestuario y un técnico que prácticamente lo barruntaban al inicio del curso, dados los problemas para contar con un plantel de suficientes mimbres. Es un hecho que el Mideba Extremadura sigue colista cuando se acerca el ecuador de la campaña, pero también lo es que la confianza en que va a salir de esta angustiosa situación es máxima. Para esta semana estaba prevista la llegada del iraní Mousa Ghozibi, que parece haber resuelto sus infinitos problemas burocráticos; y para después de Navidad se espera el aterrizaje de dos brasileños que otorgarán la posibilidad, como mínimo, de efectuar unos entrenamientos dignos.

Como los que no pudo llevar a cabo la pasada semana para preparar el choque ante el Amfiv Vigo, se lamenta el entrenador Jorge Borba, pues los colombianos Edilson y Granados tuvieron que volar a Colombia con la selección de su país y regresaron además reventados y con el cambio de horario. Ante el cuadro vigués los pacenses sumaron su séptima derrota (73-77) en lo que va de temporada, por solo dos victorias. «Los malos entrenamientos nos afectaron. Si con seis es complicado, imagina con cuatro. Los colombianos vinieron muy cansados como para jugar 40 minutos y eso se notó. Es verdad que no hicimos un buen partido, pero esos problemas pesaron mucho, además de que Vigo es un equipo que este año se ha reforzado y está haciendo las cosas muy bien».

Los pacenses son colistas en la tabla y en posición de descenso en una clasificación en la que les penalizó con un punto menos la incomparecencia ante el Albacete en La Granadilla, cuando la lesión de 'Tinín' no permitió tener sobre el parqué un quinteto con las puntuaciones exigidas por el reglamento.

Pasan las jornadas y la sombra del descenso no se marcha, sigue presente, pero Borba se muestra confiado en que pronto se saldrá de la zona de peligro. Además, como subraya el preparador midebista, los extremeños tienen un partido menos –ante el Joventut, que comparte pabellón con el equipo de la ACB y no pudo recibirles– que si lo ganan saldrán de los puestos que conducen a la segunda categoría, la Liga Nacional. «Estoy un poco jodido porque no es el comienzo de liga que queríamos, no teníamos mucho más equipo para revertir esto, pero pronto sí lo tendremos. El iraní nos dará más altura y un cambio en el tipo de juego que hacemos, ya que tenemos un quinteto muy bajo y pasamos muchos problemas contra equipos más altos pese a que somos buenos anotando. En ataque estamos bien pero en defensa sufrimos bastante; se ponen las botas con nosotros defendiendo con tres pequeños y eso mejorará».

El club medita, según añade Borba, si traerle ya o que venga para después de vacaciones, coincidiendo entonces con los refuerzos brasileños en el que se sospecha será un nuevo Mideba. «Vamos a dar un salto de calidad, estoy seguro. Sí da pena ver la clasificación así, pero tenemos lo que tenemos. Por lo menos estamos compitiendo en todos los partidos, que se resuelven con marcadores apretados. Estamos dando la cara pero en los momentos finales... por el cansancio, la acumulación de faltas u otros factores no somos capaces de rematar la faena. Con Murcia, que venía de hacer grandes partidos, perdimos en la prórroga; el sábado ante Vigo por poco también y a dos minutos estábamos a dos puntos, sin entrenar la semana. Con Ilunion aguantamos hasta que nos metieron un gran parcial, pero estas cosas pasan si no tienes una plantilla amplia y no puedes rotar».

Desde su fundación en 1982, el Mideba nunca ha perdido la categoría. Todo lo contrario, la mayoría de las temporadas en un segundo escalón por debajo de los grandes colosos que hoy son Albacete o Ilunion y compitiendo en Europa. Incluso algún título continental luce en sus vitrinas, como la Eurocopa Challenge 2013 conquistada en Badajoz. «Ni pensamos en el descenso. Estoy seguro de que sacaremos esto adelante con las incorporaciones y daremos la vuelta a la tortilla. Ya sabíamos que la temporada iba a ser dura por el calvario de los visados y que íbamos a sufrir pero creo que ya vamos viendo la luz».