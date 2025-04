Solo puede seguir respirando el Cáceres o el Clavijo

El Cáceres lleva semanas en la UCI y corre serio riesgo de entrar en una fase de cuidados paliativos. Faltan todavía once jornadas para el ... final de la liga, pero el equipo cacereño está a un paso de alcanzar un punto de no retorno y de empezar a asumir que la próxima temporada jugará en la LEB Plata. Su situación en la tabla es mala (ya está a tres victorias de la zona de permanencia), pero sus sensaciones son peores, mucho más tras haber perdido en casa ante dos de sus rivales más directos.

Solo hay un conjunto en peor situación que los cacereños y ese es el Rioverde Clavijo, último clasificado, precisamente su rival de esta noche (Palacio de los Deportes de La Rioja, 20.30). Ambos suman siete derrotas consecutivas. El que sume la octava, tendrá que ir encargando su esquela.

«La matemática dice que aún se puede conseguir la salvación, pero sabemos que es muy difícil. Los que hemos estado muchos años en este deporte sabemos que la situación es casi crítica y que el partido de Logroño marcará totalmente más aún el devenir del equipo», reconocía Arturo Álvarez en la previa del partido.

La calculadora del entrenador asturiano dice que la salvación del Cáceres pasa por ganar de seis a siete partidos en estas últimas jornadas. Casi más siete que seis, ya que «todos los basket average ante los rivales directos están perdidos».

El entrenador del Cáceres, que aún no ha sido capaz de estrenar su casillero de victorias desde que llegó al Multiusos cacereño, se mostraba menos enérgico y elocuente que en jornadas anteriores, quizás todavía acordándose del último y frustrado ataque ante el Alega Cantabria. Sin embargo, apelando al optimismo que fue su seña de identidad hasta la semana pasada, reconoció que «nos hemos conjurado para romper ese maleficio de llevar un año sin ganar fuera de casa. Queremos encontrarnos con la victoria ya. Hemos hecho los entrenamientos de la mejor manera posible y hemos preparado el partido como ante cualquier otro rival importante».

Ya son cinco derrotas en cinco partidos como entrenador del Cáceres y Álvarez también asume su cota de responsabilidad en la marcha del equipo: «Con los cambios que ha habido no hemos podido reconducir la situación. Y fuera de casa, tenemos una losa que nos impide hacer nuestro mejor baloncesto. Cada día es un escenario nuevo, un error que luego corriges, pero luego sale otro».

El partido del Clavijo es, por tanto, una auténtica final. Y no metafórica. «Mientras que estemos aquí y estemos vivos, hay que luchar. No me gustan mucho las matemáticas, pero en este caso voy a apelar a ellas y a decir que todavía tenemos partidos para recuperar. Pero no voy a engañar a nadie, la situación es complicadísima», finalizaba diciendo Arturo Álvarez.