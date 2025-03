No solo de inspiración ofensiva vive el Cáceres. Lo sabe bien Julen Olaizola (San Sebastián, 4 de marzo de 1993), quien el pasado viernes frente ... al Coruña fue el encargado de echar el cerrojo en la canasta verdinegra ante el equipo más anotador de LEB Oro. Y es que sus rebotes en momentos determinantes ayudaron a que el conjunto extremeño lograse un triunfo de postín y que incluso podría convertirse en definitivo para la salvación este mismo viernes. «Soy un jugador que aporta bastante en el aspecto defensivo y es lo que me tocó hacer frente al Coruña. Todo el equipo estuvo bien porque conseguimos bajar su anotación en el último cuarto. Tenemos unos cuantos cañoneros en el equipo que estuvieron acertados. Estamos muy contentos con la victoria», explica a HOY.

A falta de dos encuentros para el término de la liga regular y con un colchón de otros dos partidos respecto a los puestos de descenso, el pívot donostiarra reconoce que la campaña no ha sido precisamente plácida. «Está claro que la temporada ha sido dura. Hemos tenido momentos muy malos y algunos buenos también cuando han llegado las victorias. Ahora solo pensamos en el Melilla. Un partido que nos daría la salvación por completo», dice refiriéndose a la cita de este próximo domingo en el Ciudad de Melilla (12:30 horas).

Cabe destacar que el Cáceres podría llegar a este encuentro ya matemáticamente salvado. Para ello, el Iraurgi tendría que perder este viernes en Lérida o el Oviedo el sábado en Pumarín frente al Castellón. Si no se dan ninguno de estos resultados, un triunfo verdinegro en tierras norteafricanas serviría para certificar la salvación antes de la última jornada, en la que el Cáceres recibirá al Valladolid. «Nosotros estamos centrados en nuestro partido y no queremos pensar en otros resultados. Es lo correcto y lo que nos va a ayudar a ganar. Terminar la temporada llevándonos alguna victoria más va a ser mucho mejor. Estemos salvados o no, tenemos que ir a Melilla a por todas. Tenemos que centrarnos en nosotros y ser regulares».

En un equipo que ha experimentado numerosos cambios en cuanto a efectivos respecto al grupo que inició la temporada, Olaizola explica que esta situación ha originado una constante readaptación a la filosofía de juego, especialmente tras las llegadas de Kenny Hasbrouck y Kostas Vasileiadis. «Tanto Kostas como Kenny son unos enormes y buenísimos jugadores. En ataque nos aportan cosas diferentes a lo que teníamos antes. Además del tiro exterior, también generan mucho juego para el resto de los compañeros. Obviamente, nos hemos tenido que adaptar, pero ha sido bastante fácil porque son unos profesionales y ellos también se adaptaron rápido al equipo. Nos dieron un soplo de aire fresco. Tanto ellos como Sasa Borovnjak, Bracey… Hemos hecho un gran grupo».

En plano individual, Julen Olaizola, que durante varias fases de la competición ha tenido que cuidar al detalle sus cargas de trabajo debido a las molestias físicas, dice haberse plantado en esta recta final de liga en buenas condiciones. «He llegado mejor lo que esperaba. Hubo una etapa en la que la rodilla me dio bastante guerra. Tuve una pequeña lesión en el primer partido y la estuve arrastrando porque jugué un par de encuentros más sin llegar a saber exactamente lo que tenía porque era difícil de ver. Ha habido una época en la que no podía entrenar en condiciones y llegaba a los partidos bastante justo de entrenamiento y de ritmo, pero conseguimos tratarlo y ahora me encuentro muy bien».

El pívot verdinegro desea que su equipo pueda asegurar la permanencia esta misma semana para que en la última jornada pueda vivirse una «fiesta» en el Multiusos frente al Valladolid.