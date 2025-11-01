HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Saludo entre las jugadoras en el banquillo del Al-Qázeres. FEB
LF Challenge

Un sólido Al-Qázeres noquea a La Cordá de Paterna

Las extremeñas controlaron el encuentro y llegaron a disfrutar de alguna renta superior a los 20 puntos

Clemente Ramos

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:18

El Al-Qázeres dio continuidad a su triunfo en Lanzarote al imponerse a La Cordá de Paterna (75-69), que solamente dio sensación de peligro ... en los tres primeros minutos y en algún tramo del último cuarto. Comenzó dominando el conjunto valenciano gracias a la actividad de Llompart y al primer acierto desde el triple que llegó por obra de Saravia (4-9). Un triple de Ramos despertó al conjunto cacereño y fue el inicio de un parcial de 14-0 a su favor (18-9), con especial protagonismo de Laneiro en esos minutos.

