Un sólido Al-Qázeres noquea a La Cordá de Paterna

El Al-Qázeres dio continuidad a su triunfo en Lanzarote al imponerse a La Cordá de Paterna (75-69), que solamente dio sensación de peligro ... en los tres primeros minutos y en algún tramo del último cuarto. Comenzó dominando el conjunto valenciano gracias a la actividad de Llompart y al primer acierto desde el triple que llegó por obra de Saravia (4-9). Un triple de Ramos despertó al conjunto cacereño y fue el inicio de un parcial de 14-0 a su favor (18-9), con especial protagonismo de Laneiro en esos minutos.

Un triple de Lorena Segura le dio algo de oxígeno a las visitantes. Otra canasta de Lorena Segura, unida a una de Traoré pareció meter en partido de nuevo al cuadro valenciano (20-16). Sin embargo, Filipe y Laneiro, nuevamente con otro triple, dejaron el marcador al final del primer cuarto en un claro (26-17).

Fueron diez minutos muy fértiles en ataque. Todo lo contrario que el siguiente, en el que los dos equipos se afanaron más en defensa. El Al-Qázeres, sin estar tan fino como en el primer cuarto fue ampliando su ventaja gracias al acierto de Nerea Liste en unos minutos finales en los que se mostró muy eficaz en la zona rival (39-26).

Sendos triples de Filipe y Ramos pusieron la máxima renta a favor del elenco de Jesús Sánchez (47-28). Paró el partido el banquillo visitante, pero dos tiros libres de Fontela subieron la ventaja por primera vez por encima de los veinte puntos.

Al-Qázeres: Laneiro (16), Fontela (11), Ramos (13), Filipe (13) y Nerea Liste (17) -quinteto inicial-, Méndez (1), Prieto, Gauna (4) y Carmen Suárez. 75 - 69 Paterna: Che Tórtola, Llompart (22), Saravia (13), Gabriel (2) y Lorena Segura (14) -quinteto inicial-, Traoré (10), Carmen Segura (8), Galiana y Sancho. Parciales: 26-17, 13-9 (39-26), 25-19 (64-45), 11-24 (75-69).

Árbitros: Aguilera Mellado (Colegio extremeño) y Pérez Hernández (Colegio castellano y leonés). Sin eliminadas.

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 300 espectadores.

El conjunto valenciano se perdía en lanzamientos lejanos sin acierto, incapaz de hacer daño en la pintura. Con cuatro triples terminó el tercer acto. Nerea Liste y Laneiro pusieron el 64-39, pero Lorena Segura acertó con dos consecutivos para maquillar el marcador y dejarlo en 64-45.

Parecía que el partido estaba sentenciado, pero el exceso de relajación del Al-Qázeres le pudo costar un disgusto. El acierto de Llompart, tenaz y aguerrida, metió a su equipo en el partido (66-55). Le entraron los nervios al elenco de Sánchez, que comenzó a ver que su rival le ganaba en intensidad y rebajaba la diferencia a menos de diez puntos (72-65). Pero Nerea Liste y Filipe impusieron su ley y dieron aire al equipo cacereño antes de que Llompart cerrara el marcador con dos tiros libres (75-69).