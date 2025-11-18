La selección española convoca al cacereño Álex Reyes

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 18 de noviembre 2025, 21:57 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

En febrero de 2023, Álex Reyes se estrenaba en una lista con la selección española absoluta de baloncesto. Disputó apenas unos minutos, pero quedaron para la posteridad en la carrera del alero cacereño, que tuvo su debut en el Multiusos, al cobijo de su gente, en un duelo de clasificación para la Copa del Mundo frente a Italia. Su presencia no se repitió en posteriores convocatorias de Sergio Scariolo y parecía que su experiencia internacional sería efímera. Y así fue hasta este martes. Ahora regresa con 33 años e instalado merecidamente en la élite.

Chus Mateo anunció en su primera lista al frente del combinado nacional la presencia del jugador del Baxi Manresa en la ventana de compromisos de cara a la Copa de Mundo de 2027, que comprenden los encuentros ante Dinamarca en Farum, el jueves 27 de noviembre a las 18.30, y Georgia, en Tenerife, el domingo 30, a las 19.45.

Los números de Álex Reyes le avalan en un grupo con muchas caras nuevas, sin integrantes de equipos que juegan en la Euroliga y la NBA, que buscará sentar las bases del pase con un equipo en plena transición tras una época dorada. El extremeño, en las filas del conjunto catalán desde 2024, se ha convertido en uno de los pilares, promediando 11,6 puntos, 5,4 rebotes, 1 asistencia y 24,9 minutos por encuentro. En el último compromiso del pasado fin de semana en la ACB, firmó la máxima anotación del encuentro ante el Lleida, con triunfo por 99-86. El alero cacereño finalizó con 24 puntos y 27 de valoración, con unos números estratosféricos desde fuera del perímetro con seis triples de nueve intentos.

Completan la lista Izan Almansa (Real Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), Lluis Costa (Coviran Granada), Alberto Díaz (Unicaja), Dani Díez (San Pablo Burgos), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Great Osobor (Science City Jena), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza). Además, están como invitados Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut).

