Seis campeones del mundo defenderán el título de España en Indonesia y Filipinas

Seis campeones del mundo en 2019, Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernández, Juancho Hernangómez, Víctor Claver y Willy Hernangómez, defenderán con España el título en el torneo universal que se disputará entre el 25 de agosto y el 10 septiembre en Filipinas, Indonesia y Japón. Ricky Rubio, que no pudo disputar el Eurobasket del pasado año al estar lesionado, es una de las grandes estrellas y veteranos que regresa a la selección, junto a Sergio Llull y Víctor Claver, aparte de Álex Abrines, que forman parte de una prelista de 16 jugadores en la que destaca como gran novedad el debutante Santi Aldama, un jugador en el que Sergio Scariolo tiene puesta «mucha ilusión y esperanza».

El pívot canario de los Memphis Grizzlies ha sido convocado por primera vez por Scariolo para formar parte de la absoluta y se estrenará en una selección continuista que mantiene la base de la que se proclamó campeona de Europa el pasado año, cuando España conquistó el título más inesperado. Los lesionados Lorenzo Brown y Xabi López-Arostegui son las únicas ausencias con respecto al equipo que ganó el Eurobasket 2022, y al que ahora se suma el que ha sido el mejor jugador español de la temporada en la NBA.

«Santi es una incorporación importante que continúa la línea de la renovación. No espero nada más que lo que espero de sus compañeros, disponibilidad de ser parte de un grupo y aportar lo que tiene sin presión sobre su prestación individual. Santi ha crecido dentro de nuestras categorías inferiores y ha trabajado nuestros conceptos. A causa del covid no pudo estar en el Europeo sub-20 y ahora, igual que Juancho, necesitará adaptación para meter los dos pies en la selección y mantenerlos muchos años», destacó el seleccionador español en alusión a Aldama.

El joven pívot de la NBA (22 años) reforzará el juego interior de la vigente campeona del mundo junto a Willy Hernangómez (MVP del pasado Eurobasket que ahora está sin equipo y por quien el Real Madrid mantiene sus derechos), Usman Garuba, Juancho Hernangómez y, a priori, Sebas Saiz. Este último, sin embargo, junto a Darío Brizuela, Jaime Pradilla y Joel Parra, tendrá que luchar por ganarse una plaza de las 12 definitivas para el Mundial, en el que España jugará la primera fase en Yakarta (Indonesia), con las eliminatorias por el título en Manila (Filipinas).

Lorenzo Brown, «una baja muy sensible»

El liderazgo de España volverá a pasar por Rudy Fernández, Sergio Llull y Ricky Rubio, el MVP del Mundial 2019 que esta temporada solo ha podido disputar 33 partidos con los Cavaliers a causa de la grave lesión en la rodilla izquierda (rotura del ligamento cruzado anterior) que le ha tenido fuera de las canchas durante un año. «Ricky es uno de los grandísimos de este equipo y ha tenido un año difícil, pero lleva meses trabajando para llegar a la concentración en una condición buena», subrayó Scariolo respecto al base catalán de 32 años.

Ricky regresa para tomar el mando de España como sustituto de Lorenzo Brown. El base nacionalizado, que el martes confirmó su renuncia definitiva al Mundial a causa de una lesión en el hombro que arrastra desde hace un año, fue uno de los jugadores decisivos en la conquista del Eurobasket y fue calificado este miércoles por Scariolo como «una baja muy sensible».

«Otra vez tendremos una cantidad de talento muy importante», se congratula sin embargo Scariolo, que reconoce que la selección es inferior físicamente a otros equipos y, aunque en este Mundial España se presentará como defensora del título y número uno del ranking FIBA, el gran objetivo no es el oro, sino volver a exhibir sus valores. «Lo que pasó el año pasado (en el Eurobasket) no pasa todos los años. Son empresas extraordinarias que no son lo normal y lo habitual, pero al competir como equipo siempre multiplicamos nuestros valores individuales y tenemos que volver a hacerlo», reclama el técnico italiano, optimista de nuevo con el rendimiento del grupo «para compensar el déficit físico y atlético».

La prelista de 16 para el Mundial:

-Bases: Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers), Alberto Díaz (Unicaja) y Jaime Fernández (Tenerife).

-Escoltas: Sergio Llull (Real Madrid), Álex Abrines (Barcelona) y Darío Brizuela (Unicaja).

-Aleros: Rudy Fernández (Real Madrid), Alberto Abalde (Real Madrid) y Joel Parra (Joventut).

-Ala-pívots: Juancho Hernangómez (ex Raptors, sin equipo), Víctor Claver (Valencia) y Jaime Pradilla (Valencia).

-Pívots: Willy Hernangómez (ex Pelicans, sin equipo), Usman Garuba (Atlanta Hawks), Santi Aldama (Memphis Grizllies) y Sebas Saiz (Alvark Tokyo).