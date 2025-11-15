Seguridad y fe fuera del Multiusos

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad viaja este domingo a Logroño con una certeza tan llamativa como reveladora: todo lo que ha ganado, lo ha ... ganado lejos de casa. El equipo extremeño es, hasta el momento, un conjunto de carretera. Sus dos únicas victorias en la presente temporada han llegado a domicilio -en Navarra y en Jaén-, mientras que en el Multiusos todas las jornadas se han saldado con derrotas. Con ese contraste tan marcado, los de Jacinto Carbajal buscan este domingo (Polideportivo Lobete, 17.30 horas) prolongar su buen rendimiento fuera y transformar esas buenas sensaciones en un salto real hacia los puestos de playoff.

La séptima jornada de la Segunda FEB enfrenta al Cáceres con el Logrobasket Logi7, un rival que también atraviesa dificultades clasificatorias. Los riojanos son uno de los equipos situados en la parte más baja de la tabla, con un balance de una sola victoria y cinco derrotas. Para el Cáceres, que llega con 2-4, el encuentro se presenta como una oportunidad ideal para confirmar su mejoría competitiva y mantener la tendencia que le está permitiendo sumar lejos del Multiusos.

La derrota del pasado fin de semana frente al Biele ISB (84-85), con una canasta sobre la bocina, dejó un sabor amargo, pero no ha cambiado la percepción interna del cuerpo técnico. Jacinto Carbajal lo explicó con claridad: «Una canasta en el último segundo no puede convertir en negativo todo el trabajo. Si ese tiro no entra, estaríamos hablando de una inercia muy positiva. No podemos permitir que una acción puntual nos cambie la perspectiva». El equipo, insiste el entrenador, está mejor que hace unas semanas y las sensaciones de Jaén y del partido ante Biele refuerzan esa idea: «Hemos seguido en esa línea durante la semana y con ganas de competir otra vez».

Carbajal podrá contar con toda la plantilla para el desplazamiento a Logroño. Y aunque el rival no vive su mejor momento, el técnico advierte del potencial de su perímetro. La reciente llegada de Knowles, procedente de Ponferrada, refuerza un exterior ya peligroso. «Tiene jugadores con muchos puntos en sus manos. Por dentro también están rindiendo. Nos ganaron en Copa y debemos mejorar la puesta en escena respecto a aquel partido», analizó.

Sobre ese duelo copero, Carbajal matiza que el contexto es ahora muy distinto: «La Copa es un partido especial y apenas hubo tiempo para prepararlo. Esta semana hemos podido trabajar detalles, ver dónde podemos hacer daño y minimizar sus puntos fuertes. Va a ser un partido totalmente diferente».

El técnico recuerda, no obstante, que ganar fuera de casa nunca es tarea sencilla, aunque esta temporada su equipo parezca más cómodo lejos del Multiusos: «En esta liga fuera no te regalan nada. Pero si hacemos las cosas bien, como en Navarra o en Jaén, podemos traernos la victoria».