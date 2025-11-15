HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Luis García durante un partido del Cáceres Patrimonio. JORGE REY
Segunda FEB

Seguridad y fe fuera del Multiusos

El Cáceres llega a Logroño tras sumar sus únicas victorias a domicilo y perder todos sus encuentros en casa

R. H.

Cáceres

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:01

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad viaja este domingo a Logroño con una certeza tan llamativa como reveladora: todo lo que ha ganado, lo ha ... ganado lejos de casa. El equipo extremeño es, hasta el momento, un conjunto de carretera. Sus dos únicas victorias en la presente temporada han llegado a domicilio -en Navarra y en Jaén-, mientras que en el Multiusos todas las jornadas se han saldado con derrotas. Con ese contraste tan marcado, los de Jacinto Carbajal buscan este domingo (Polideportivo Lobete, 17.30 horas) prolongar su buen rendimiento fuera y transformar esas buenas sensaciones en un salto real hacia los puestos de playoff.

hoy Seguridad y fe fuera del Multiusos

