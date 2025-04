Segundo asalto para el Cáceres

J. CEPEDA Sábado, 28 de mayo 2022, 18:01 Comenta Compartir

Segundo asalto para Lleida y Cáceres en la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la ACB. Después de que el conjunto catalán se llevase este viernes el primer partido del playoff (87-79), la escuadra dirigida por Roberto Blanco intentará conseguir este domingo (Barris Nord, 20.30 horas) una victoria que permita a los extremeños invertir el factor cancha.

Si bien el Cáceres, a pesar de la derrota, viene de dar una buena imagen en el primer partido, el equipo visitante tendrá que recuperarse del desgaste tanto físico como mental. El cuerpo técnico está muy pendiente del estado de jugadores como Jorge Sanz, Julen Olaizola o Mateo Díaz. Las molestias físicas de este último fueron evidenciadas durante los minutos en los que el base argentino estuvo sobre la pista.

«Lleida fue justo vencedor y estuvo más acertado en los momentos en los que nos acercamos en el marcador. Nos precipitamos en la toma de decisiones y quisimos intentar resolver muy rápido», explicó Roberto Blanco tras el primer encuentro.

El entrenador del equipo cacereño dijo no haberse sorprendido del nivel ofrecido por su rival: «Teníamos claro que no iba a ser fácil. Es uno de los equipos que más me ha divertido durante la temporada. El partido ha sido digno de playoff. Es el primer partido de la serie y lo que hay que hacer es analizar bien los errores y ajustar un poco tanto en rebote como en ataque».

Como autocrítica, Roberto Blanco habló de cierta ansiedad entre sus jugadores en los momentos decisivos, pero espera que todo pueda cambiar este domingo: «Nos entró un poco la ansiedad de querer anotar, pero ahora tenemos la oportunidad de sacar un partido que será igual de duro».

El técnico del Cáceres también valoró el gran ambiente vivido en las gradas del pabellón Barris Nord: «Es muy bonito venir aquí y jugar con este ambiente, aunque no nos guste lo que nos digan». Aunque sin elevar el tono, el preparador de la escuadra verdinegra también se refirió a la actuación arbitral en un encuentro en el que el Cáceres acabó con tres jugadores eliminados. «El equipo juega como tiene que jugar. Aunque hay veces que salta la chipa, somos un equipo noble. No estoy contento con ciertas situaciones, pero intento minimizarlo todo porque no es fácil pitar a jugadores tan físicos. Los árbitros hacen su trabajo».

Especialmente vistoso fue el viernes el duelo individual protagonizado por Romaric Belemene y Michael Carrera, dos jugadores que se batieron el cobre en cada una de las acciones en las que estuvieron emparejados.

El entrenador local, Gerard Encuentra, reconoció en sala de prensa que su equipo tuvo que sudar para sacar adelante este primer envite. «Esto son unos playoffs y todos los equipos que hemos llegado lo hemos hecho por méritos propios. Fue un partido muy duro que no terminábamos de romper y la afición nos ayudó muchísimo. Es una victoria de mucho valor».

En lo que se refiere al Lleida, está por ver si el ala-pívot Ignacio Rosa, que finalmente fue baja el pasado viernes, puede ser de la partida este domingo o si por el contrario es reservado por el cuerpo técnico.

Tras el partido del domingo en Lérida, la eliminatoria viajará el viernes hasta tierras cacereñas, donde Lleida y Cáceres volverán a verse las caras, esta vez en el Multiusos. En un playoff al mejor de cinco partidos, el equipo extremeño volvería a recibir al cuadro catalán el domingo día 5 de junio si fuese necesario un cuarto duelo.