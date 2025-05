Sara Castro, una tiradora para el Al-Qázeres

Una campeona para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. El club cacereño se ha hecho con los servicios de Sara Castro, escolta de 1,73 ... metros que ha jugado las dos últimas temporada en el Recoletas Zamora con el que lideró gran parte del campeonato. La nueva jugadora del Al-Qázeres conoce el baloncesto extrmeño tras su paso pro Miralvalle de Plasencia en la 2020-21. Cuenta com experiencia en Liga Femenina Challenge en las filas del Celta de Vigo y Estepona donde se destapó en una de las máxima anotadoras de la competición. Se trata de una jugadora con un gran tiro exterior y que siempre busca el aro.

Sara Castro Marrero (Las Palmas, 1999) se convierte en el cuarto fichaje del Al-Qázeres y la séptima jugadora para el nuevo proyecto de Jesús Sánchez. La escolta grancanaria se formó en el Canterbury y Spar Gran Canaria, con el que llegó a debutar con el primer equipo en Liga Femenina con solo 16 años. Después probó una nueva aventura en Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de Colorado. Finalizada su formación académica, Sara Castro regresó al Gran Canaria donde permanenció otras dos temporadas 2018-19 y 2019-20. Después pasó por el Arxil y Miralvalle de Liga Femenina 2.

Sara Castro se mostró ilusionada por este nuevo reto y reconocía lo difícil que es ganar en el Multiusos como rival. «Tengo muchas ganas de comenzar la temporada y de incorporarme al equipo, como siempre aportar todo lo que pueda y más en pista. Un dato anecdótico es que me he tenido que ir a Cáceres para poder ganar partidos en el Multiusos, ya que como visitante no he podido nunca. Es un pabellón precioso y complicado para el visitante por su público, así que con muchas ganas de ser local por fin y vestir esta camiseta».

Jesús Sánchez ya cuenta con Josephine Filipe, Alicia Morales, Lucía Fontela, Diana Cabrera, Ana Faussurier, Sheila Gómez y Sara para la temporada 2024-25.