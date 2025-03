Roberto Blanco: «Esta victoria ayuda a seguir creyendo en el equipo»

«Es el día que más contento estoy porque es el día que peores sensaciones he tenido con el juego y dirigiendo al equipo». Estas ... eran las primeras palabras del entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, tras la ajustada victoria de su equipo este pasado miércoles frente al Oviedo (70-68) en el Multiusos. Un triunfo que es el sexto de la temporada y el segundo consecutivo como local. «Sabiendo la importancia de la victoria y del 'average', estoy súper contento», expresaba el técnico.

Blanco es consciente de que su equipo pasó por varias fases erráticas en un encuentro que se decidió en un auténtico cara o cruz en el que Kenny Hasbrouck salió el rescate de los verdinegros. «Jugamos realmente mal y estuvimos muy espesos, con poco ritmo y poca movilidad del balón. Al principio fuimos inteligentes a la hora de atacar su defensa con el bloqueo directo, pero Oviedo peleó, luchó y encontró a Romeo Crocuch, que sabemos que es un excelentísimo jugador. Por momentos nos encontramos agarrotados y sin ideas. Tenemos que trabajar para solucionar esto porque es la primera vez que nos sentimos así de incómodos».

A pesar de las sensaciones contradictorias, el preparador del Cáceres destacó algunos intangibles psicológicos. «Este equipo ahora tiene un alma especial. Tiene carácter, convencimiento y confianza. Aunque recordaremos el partido por la canasta de Kenny Hasbrouck, todos los jugadores que han saltado a la pista se merecen la victoria. Esta victoria ayuda y mucho a seguir creyendo en este equipo».

Blanco también tuvo palabras de reconocimiento para David Sainsbury, jugador del filial que ayudó a suplir la ausencia de Julen Olaizola. «Sabe lo que tiene que hacer y nos va a ayudar. Es un auténtico gladiador».

La jornada del miércoles, por motivos obvios, también resultó especial para Dani Rodríguez, pues el base verdinegro superó a Urko Otegui para convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de LEB Oro, con 543 encuentros en su haber. El director de juego catalán, autocrítico con la imagen exhibida por el equipo, también hizo su particular análisis del envite. «Nos costó mucho y no encontramos buenas sensaciones. Ellos defendieron muy bien. Al final nadie se acordará de cómo hemos ganado y lo importante es que el equipo, aun no jugando bien, sacó la victoria y eso también habla bien de nosotros».

Sobre su logro personal, Dani Rodríguez, quien desde 2021 también es el máximo asistente histórico de la segunda categoría del baloncesto nacional, se consideró afortunado. «Miro para atrás y hay muchas cosas. Estoy muy contento porque estar tantas temporadas me ha hecho disfrutar mucho. Tengo esa gran suerte que otros no han podido tener. Espero que aún me quede un poquito», expresó en sala de prensa ante los medios de comunicación.