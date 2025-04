Roberto Blanco no ve en peligro su puesto en Cantabria

Roberto Blanco se ve con confianza en este oscuro trasiego que está pasando el Cáceres Basket y no ve peligrar su condición de entrenador verdinegro ... en el difícil compromiso de este sábado en la pista del Cantabria, que viene de una dura derrota –aunque sea contra el Estudiantes– y querrá resarcirse en su feudo.

Fue rotundo al ser cuestionado sobre su continuidad: «Sinceramente no. Lo que sí creo es que tengo una responsabilidad un poquito mayor después de ese tercer cuarto en casa ante San Pablo, que es un equipo muy por encima de nuestras posibilidades de hoy y hay que poner los pies en el suelo. Por este partido no me juego el puesto. Me juego el puesto por la responsabilidad que tengo de conseguir una victoria. Tengo la confianza que se me transmitió después del partido y tengo confianza en mi trabajo», dijo el preparador placentino en la comparecencia previa al choque celebrada este jueves.

Se refirió además a que en su mochila pesan mucho momentos del pasado más difíciles que los actuales y que eso le otorga experiencia para plantarles cara. «Esta vez no siento eso, aunque nunca se sabe lo que puede pasar. He estado en situaciones más complicadas que esta, y, si así lo fuera, trabajaría con la misma ilusión del primer día. Estamos en un club que ha luchado muchas veces por mantenerse en la categoría y eso te hace madurar para afrontar partidos importantes».

«Esta semana ha sido una semana de mucho entrenamiento en lo táctico de cara a este importante partido, en una cancha caliente, donde el público siempre empuja mucho y donde debemos estar preparados para competir», continuó un Blanco que añadió que Pablo Rodrigo está en la última fase de su recuperación y que, dependiendo de la sesión de este viernes e incluso de las sensaciones que tenga en el calentamiento ante el Cantabria, podrá tener minutos en la rotación.