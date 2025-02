Roberto Blanco clama por fortalecer la faceta defensiva del Cáceres

Tras complicarse la existencia este pasado domingo en Azpeitia frente al Iraurgi y después de descansar el lunes, el Cáceres regresó este martes a los ... entrenamientos con un mensaje que el entrenador verdinegro, Roberto Blanco, intentará grabar a fuego durante las sucesivas sesiones de trabajo en las cabezas de sus jugadores. «Tenemos que agachar mucho más el culo. No nos pueden meter 102 puntos porque así es imposible», dijo el técnico tras el partido en tierras vascas.

Blanco lamentó tras la última derrota que su equipo no tuviese un óptimo balance en las dos partes de la cancha. Algo que impidió que los cacereños dejasen la permanencia prácticamente sentenciada y a la vez revitalizasen de forma considerable las opciones de salvación de su oponente. «Una vez más hemos jugado a meter, a anotar, a buscar la victoria desde el ataque y no desde la defensa. Hemos tenido muchos problemas de ajustes defensivos y dejamos demasiados tiros liberados. No hemos sido capaces de controlar su juego de transición», reconoció en sala de prensa.

Si bien el Cáceres continúa dependiendo de sí mismo para conseguir la permanencia, lo cierto es que el equipo del Multiusos se ha metido de lleno en problemas clasificatorios, pues tan solo tiene un partido de colchón respecto al primer puesto de descenso. Una plaza que, precisamente, ocupa el Iraurgi, que tiene ganado el 'average' particular. Es por ello por lo que Roberto Blanco, que alabó el extraordinario ambiente de baloncesto vivido el pasado domingo en Azpeitia, pide a los aficionados del Cáceres que se vuelquen con el equipo en esta recta final de liga regular. «El viernes es una final y necesitamos que la gente nos apoye», expresó.

El partido de este viernes frente al Lleida en el Multiusos se adelantará 45 minutos y finalmente se disputará a las 20:00. Todo ello para favorecer posteriormente los trabajos de instalación del tatami sobre el que durante el fin de semana se dirimirá el Campeonato de España de Kárate en categoría infantil.

El calendario que tiene que por delante el Cáceres no es sencillo. Tras recibir el viernes al Lleida, situado en puestos de playoffs de ascenso a la ACB, los verdinegros visitarán el domingo de la siguiente semana a uno de los gallos de la categoría, como es el Estudiantes. Un equipo que, pese a haberse quedado hace ya varias semanas sin opciones de ascenso directo, cuenta con uno de los mejores planteles de toda la competición. Posteriormente, el Cáceres recibirá el 5 de abril al Leyma Coruña, otro equipo de la parte alta. Visitará al ya casi descendido Melilla el 14 del mismo mes y finalizará la liga regular en el Multiusos el 19 frente a otro de los aspirantes al ascenso, el Real Valladolid.

En estas últimas cinco jornadas ligueras habrá que sacar la calculadora. Con Albacete y Melilla ya casi desahuciados, cinco equipos se jugarán la última plaza de descenso. Ourense, con 10 victorias, aventaja en una a Cáceres, Almansa y Oviedo y en dos a Iraurgi.