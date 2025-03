Ricky Rubio regresa a la selección española

Isaac Asenjo Madrid Martes, 13 de febrero 2024, 13:00 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Ricky Rubio enseñó al mundo que parar para cuidar la salud mental no debe dar ningún tipo de miedo. Hace tiempo que tampoco parece ser un tabú, y comienza a normalizarse en el mundo del deporte profesional. No pasa nada por tomar un respiro y volver cuando uno lo ve adecuado.

El jugador catalán, que hace días fue dado de alta por el Barcelona para lo que resta de temporada tanto para poder disputar la Euroliga como la Liga Endesa, tras pedir al club su incorporación para volver a entrenar después de verse «con ganas y fuerzas», ha sido incluido por Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, para las ventanas FIBA de los dias 22 y 25 de febrero. Siete meses después de detener su carrera y decir adiós a su aventura americana en la NBA, el regreso del base de El Masnou a las pistas, tras perderse el pasado Mundial por problemas de salud mental, parece estar más cercano que nunca. Desde la propia FEB se han encargado de darle la bienvenida con un mensaje, acompañado de un vídeo, en sus redes sociales: «#LaFamilia te ha echado de menos y está feliz de tenerte de vuelta. BIENVENIDO, Ricky Rubio».

«Me dijo que le gustaría que su primer partido oficial fuera con la selección. Fue emocionante, yo estaba en el hospital con mi madre. Le dije que dimensione las expectativas, que no espere ser el MVP del Mundial de 2019. Eso requiere tiempo. Hay que tener mucha prudencia y paciencia», ha explicado Scariolo sobre el jugador, de 33 años, que no disputa un partido desde el pasado 23 de abril cuando pertenecía a la disciplina de Cleveland Cavaliers.

Por otro lado, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, añadió que «la inclusión de Ricky Rubio va más allá de lo deportivo, y es una gran noticia para el mundo del deporte. El que hoy esté otra vez con nosotros nos hace muy felices».

Sus sensaciones marcarán los siguientes pasos, y si tendrá o no minutos en los compromisos de La Familia de cara a la clasificación para el Eurobasket de 2025, será decisión tanto del jugador como del técnico nacional. La convocatoria está hecha para los dos encuentros que tendrán lugar el 22 de febrero ante Letonia en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, y el día 25 en Charleroi ante Bélgica. De cara a la cita continental, donde España defenderá el título logrado en 2022 ante Francia en Berlín, los siguientes envites de la selección para la citada clasificación, se llevarán a cabo entre el 18 y el 26 de noviembre -ambos ante Eslovaquia- y entre el 17 y 25 de febrero del próximo año -ante Letonia como visitantes y contra Bélgica jugando como local.

El movimiento de Scariolo, como ya ocurriera con el realizado por el Barcelona el pasado día 6 de febrero, recuerda a lo ocurrido con Pau Gasol en 2021, cuando el pívot de Sant Boi fichó por el club azulgrana tras optar por terminar en la Ciudad Condal un complicado proceso de recuperación física, y posteriormente acudió a los Juegos de Tokio. Recuperación, fichaje y regreso al Viejo Continente año olímpico unen a Ricky y Pau, aunque los tiempos en este caso aún son toda una incógnita.

El base ha disputado con la selección española 157 encuentros y celebrado siete medallas: dos oros europeos y uno mundial, una plata olímpica en 2008 y dos bronces europeos y otro olímpico, en 2012, además de un gran número de distinciones individuales. Precisamente con La Roja, cuando estaba concentrado en agosto del pasado año para disputar el Campeonato del Mundo de Indonesia, Filipinas y Japón, el genio de El Masnou anunció el parón de su actividad profesional.

No era la primera vez que el catalán hablaba sin tapujos de su salud mental tras sumirse en una profunda depresión tras la pérdida en 2016 de su madre, Tona, por un cáncer. «Igual que hay veces que uno físicamente no puede más, psicológicamente también pasa», reflejó el propio jugador en una carta en The Players Tribune en 2019.

La lista al completo está formada por:

· Alberto Abalde (Real Madrid), 22 internacionalidades

· Carlos Alocén (Real Madrid), 6 internacionalidades

· Darío Brizuela (Barça), 48 internacionalidades

· Víctor Claver (Valencia Basket), 167 internacionalidades

· Alberto Díaz (Unicaja), 34 internacionalidades

· Jaime Fernández (Lenovo Tenerife), 43 internacionalidades

· Rudy Fernández (Real Madrid), 255 internacionalidades

· Juancho Hernangómez (Panathinaikos), 62 internacionalidades

· Xabi López-Arostegui (Valencia Basket), 36 internacionalidades

· Joel Parra (Barça), 35 internacionalidades

· Jaime Pradilla (Valencia Basket), 23 internacionalidades

· Ricky Rubio (Barça), 157 internacionalidades

· Sebas Saiz (Alvark Tokyo), 44 internacionalidades

· Yankuba Sima (Unicaja), 10 internacionalidades

Además, en la lista también aparecen, como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, seis jugadores invitados:

· Sergio De Larrea (CB L'Horta Godella)

· Hugo González (Real Madrid)

· Eli John Ndiaye (Real Madrid)

· Lucas Langarita (Casademont Zaragoza)

· Jordi Rodríguez (Joventut Badalona)

· Mario Saint Supery (Grupo Ureta Tizona Burgos)