El regreso de Carla Nascimento

J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 22 de julio 2022, 08:10 Comenta Compartir

Fichaje de campanillas para el San Antonio de Primera Nacional. El equipo dirigido por Nacho Barruecos se ha hecho con los servicios de Carla Nascimento, histórica base portuguesa de 36 años y que se retiró del baloncesto profesional en el año 2019 tras convertirse previamente en un icono del Al-Qázeres.

Tres temporadas después de su último partido profesional y tras haber estrenado maternidad de por medio, la también exconcejala en el Ayuntamiento de Cáceres y actual profesora de Secundaria volverá a dejar su impronta en las canchas de baloncesto. «En el último encuentro de la pasada temporada fui la madrina de la cantera del San Antonio y a partir de ahí me lo propusieron. Yo al principio dije que no, pero luego lo fuimos hablando y al final dije que sí. Físicamente no me veo mal porque hago algunas cosillas y voy a poner todo de mi parte», explica a HOY.

Carla Nascimento tiene claro que tendrá que afanarse para intentar acercarse, en la medida de sus posibilidades, al nivel que antaño ya exhibió en el baloncesto profesional: «Está claro que las edades ya no son las mismas, pero voy a prepararme lo mejor que pueda para disfrutar en la pista y para intentar hacer disfrutar a las chicas que tenga a mi alrededor. Esa es la idea que siempre he tenido del baloncesto».

La nueva jugadora del San Antonio, que este jueves tuvo su particular puesta de largo en las instalaciones del Banco Mediolanum, es sabedora de que en este vestuario será el auténtico referente, tanto dentro como fuera de la pista. Especialmente, debido a la experiencia acumulada durante su larga trayectoria: «Las compañeras van a ser mucho más jóvenes que yo, pero eso realmente me gusta. No es un rol que me haga sentir incómoda. En un base no desentona mucho porque ya tiene esa labor añadida de transmitir y de comunicarse con los compañeros. Es algo que llevo dentro y que no se pierde».

Por delante, Carla Nascimento tendrá nuevamente la oportunidad de hacer disfrutar a los aficionados cacereños, como ya hiciese en el extinto Femenino Cáceres y en el Al-Qázeres.

Temas

Cáceres