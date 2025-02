La reacción del Miralvalle tampoco llega en Azkoitia

Unai Eguiguren Azkoitia Domingo, 19 de diciembre 2021, 18:57 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

Nada parece poner remedio al desplome del Hierros Díaz Miralvalle. Inmerso en una caída cada vez más acusada en la que ya hila 12 derrotas, el equipo placentino cedió en uno de los partidos clave de la temporada. El Azkoitia Azpeitia, que llegaba penúltimo y con esta victoria adelantó al cuadro de Raúl Pérez, decidió en el cuarto final un encuentro parejo, jugado a demasiados puntos para un Miralvalle sostenido por Moya y Konstantinova y en el que debutó la recién fichada Reynolds.

Se notó desde el inicio que ambos equipos querían agarrar la victoria de la forma que fuera, y los tres primeros cuartos fueron muy igualados en cuanto a anotación, aunque no tanto en el plano de las sensaciones. Las locales, por la vistosidad de su juego, mostraron un mejor nivel general que el cuadro visitante. Las jugadoras de Raúl Pérez sacaron partido del acierto exterior, destacando Laia Moya y Konstantinova, y tuvieron once oportunidades desde el tiro libre en la primera parte, de las que solo erraron uno. El bloque guipuzcoano vivió de la actuación estelar de George, que se fue al intermedio con 22 puntos, dominando la pintura. También Juana Molina, que no tuvo descanso, puso en problemas al Miralvalle, con varios tiros exteriores que llegaron a crear una brecha de ocho puntos (43-35).

Las tres faltas con las que se cargaron Moya y Konstantinova antes del receso mermaron al equipo en lo que restaba de encuentro. Un triple sobre la bocina de la búlgara cerró el tanteo de la primera parte en 45-40. Después del descanso dejaron de funcionar las herramientas del Miralvalle. Effa y Molina mantuvieron el nivel, aupando a las suyas hasta el 52-42. Hubo una buena reacción del colectivo foráneo, hasta colocarse 54-54 (min. 26). Huérfano de más vías de anotación y con problemas en la zona, la escuadra visitante se fue quedando atrás. Las pérdidas en ataque y los problemas en el triple condenaron al Miralvalle, que vio cómo su rival se venía arriba. En los minutos finales, un parcial de +10 (21-8 para el 87-69) decidió el triunfo local. El martes, en Badalona, última bala del año para un equipo que debe reencontrarse.

Azkoitia Azpeitia ISB Etxarte (2), Iparagirre (15), Juana Molina (26), George (24), Effa (14)-cinco inicial-; Lizarazu (2), Jaksic (2) y Altzaga (2). 87 - 73 Miralvalle Alicia Morales, Konstantinova (19), Laia Moya (19), Uchendu (13), Jackson (4) -cinco inicial- Murugarren (7), Reynolds (4), Romero (5) y Pizarro (2). Árbitros Peláez Santana (Comité madrileño) y Pinela García (Comité castellano y leonés). Sin eliminadas.

Parciales 19-18, 26-22 (45-40), 17-17 (62-57) y 25-16 (87-73).

Polideportivo de Azkoitia. 150 espectadores.

