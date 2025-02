Raúl Pérez se marcha del Miralvalle tras diez años

Redacción Badajoz Jueves, 2 de mayo 2024, 13:42 Comenta Compartir

Adiós a diez años de Raúl Pérez en el Hierros Díaz Miralvalle. El técnico ha anunciado en la mañana de este jueves su marcha tras una década en el banquillo placentino, si bien asegura que más que un «adiós» se trata de un «hasta luego», porque está convencido de su regreso algún día. Muy querido por la afición y por el propio club, como demuestran las lágrimas que no solo cayeron de él en la comparecencia, 'Rula' afirma que quiere afrontar otros retos profesionales. Sin duda, en su decisión también habrá pesado la dolorosa eliminación del Miralvalle en Utebo, donde el cuadro extremeño no pudo completar una buena fase de ascenso a LF Challenge pese a que era serio aspirante, despidiéndose del añorado ascenso a las primeras de cambio.

«Es el club de mi vida. He aprendido muchísimo. Me han hecho como entrenador aquí. Y yo siempre estaré agradecido. Esto yo creo que es un hasta luego, porque yo tengo claro que voy a volver aquí. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero bueno, yo le debo mucho al club», significaba Raúl Pérez tras la introducción del director deportivo Álvaro Estévez, quien tuvo palabras muy amables hacia él por el trabajo realizado durante todo este tiempo, que es mucho teniendo en cuenta su profesión. Es difícil encontrar casos como el suyo en el deporte, tanto extremeño como nacional. «No tengo ningún tipo de duda que sin él no hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido, ni Miralba estaría donde está. Yo creo que han sido diez temporadas preciosas, muy bonitas, donde ha dado todo por el club y por las jugadoras. El trabajo yo creo que bien lo refleja en los resultados, en la clasificación y en las fases de ascenso que hemos podido jugar», valoró Estévez.

«Esta decisión no tiene nada que ver con el club. Al final, yo con el club estoy supercontento», se refirió Raúl Pérez en su discurso como agradecimiento a la confianza que depositaron en él que luego extendió a quienes le han acompañado en este viaje. «Yo he intentado hacerlo lo mejor posible. Bueno, me he dejado la vida en ello. Muchas veces, incluso llegando a, en lo personal, a perder cosas que a lo mejor no podía perder o incluso dejar de hacer cosas que me apetecían. Pero, como digo, yo estoy súper agradecido».

«No me voy por felicidad, no me voy por dinero, simplemente me voy porque necesito un cambio en mi vida. Llevo toda mi vida aquí en Plasencia, bueno, creo que necesito un cambio. No sé si tendré, o sea, al día de hoy no tengo nada firmado, no sé si tendré la oportunidad. Eso me lo he ganado con mi trabajo y yo espero que alguien, como han hecho aquí, me dé la oportunidad de demostrar lo que valgo, de demostrar sobre todo lo que trabajo», prosiguió Pérez respecto a los motivos de su marcha y su futuro. De momento, en el futuro más inmediato, el Miralvalle tendrá que encontrar un técnico capaz de elevar al equipo a las cotas a las que lo elevó su ya extécnico.

Temas

Baloncesto

Plasencia