La prórroga condena al Cáceres ante el Palma

«Llevamos tres semanas entrenando y jugando a buen nivel, pero no lo suficiente para ganar». Eran las primeras reflexiones de Bohigas tras el choque, recordando que es la «segunda prórroga que perdemos. Estábamos físicamente tocados y había una diferencia física importante. Tenemos que jugar prácticamente con seis jugadores y ellos tienen una plantilla amplia. Ha habido una diferencia enorme en el rebote y así es complicado ganar». No quiso pasar de puntillas por la actuación arbitral y destacó que los tiros libres les mermaron. «Ellos 19 y nosotros 3. Es cada vez más fácil pitarnos. No nos queda más que trabajar y tratar de recuperar a los lesionados para sumar a más gente. Evidentemente estoy triste porque damos mucho y conseguimos poco».