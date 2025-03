Promesa de continuidad antes de irse de vacaciones

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Jueves, 27 de abril 2023, 08:11 Comenta Compartir

«Me teníais que haber llevado a mí, soy vuestro talismán», decía Fernando Pizarro entre risas, jactándose de que el Miralvalle ha ganado todos los partidos en los que el alcalde de Plasencia ha estado presente. Pero lo cierto es que ni todos los amuletos del mundo habrían ayudado para que el equipo colegial hubiera conseguido el ascenso en la fase final de la Liga Femenina 2 que se ha disputado la semana pasada en Mallorca. Sus dos principales jugadoras, Amy Griffin e Irene Viruel, se dañaron el menisco días antes de empezar, un hándicap imposible de afrontar ante los mejores equipos de la LF2.

A pesar de tres derrotas en tres partidos, el Hierros Díaz Miralvalle no dejó de competir en ninguno de ellos y solo cedió cuando el electrónico alcanzaba los últimos segundos de cada encuentro. En los dos primeros, con Amy Griffin e Irene Viruel en pista. En el último y ya sin opciones, la norteamericana optó por un merecido descanso. En los próximos días será operada en una clínica de Madrid antes de regresar a Estados Unidos.

Con ese sabor agridulce, la familia miralvallina fue recibida en el despacho de la Alcaldía por Fernando Pizarro, que trataba de arrancar una sonrisa a unas jugadoras que saben que, tras proclamarse campeonas de la liga regular, la mala fortuna se cruzó en su camino hacia el ascenso.

Al final, los dos billetes fueron para equipos del grupo en el que el Miralvalle se había proclamado campeón, Unicaja y Almería. «Aparte de las lesiones, tuvimos muy mala suerte. Merecimos perder uno y ganar dos. Ante el Mallorca fuimos inferiores, pero en los otros dos fuimos ganando en el 95% de los minutos. Se ha demostrado que nuestro grupo era el más potente. Al final, en nuestra liga hay más extranjeras y eso se nota, ya que hay menos calidad de nacionales que en la zona de Cataluña», dice Raúl Pérez.

Ahora toca pensar en el futuro. Tras una semana de desconexión, el técnico y la directiva se sentarán y acordarán su continuidad. Luego, empezarán a abordarse las renovaciones y los fichajes. «Seguramente renueve en Miralvalle. Ellos, el año pasado, tuvieron mucha confianza en mí a pesar de que fue una temporada muy mala a nivel de resultados. Me dijeron que yo había llevado al equipo a la Liga Femenina Challenge y que merecía seguir, que por un año malo no íbamos a tirar todo el trabajo por la borda. Ahora debe ser al revés. Hemos estado arriba y, aunque tengo alguna cosa, el club merece que siga aquí», reconoce Raúl Pérez.

El club placentino seguirá dejando la planificación deportiva en manos de 'Rula', que cada vez tiene más peso en el seno de la entidad: «Estoy supercontento. Se me valora muchísimo, me dan mucha confianza, puedo trabajar a mi manera y me dan la libertad total».

Y aunque igualar las cotas de la temporada que acaba de finalizar va a ser complicado, hay intención de volver a dar color a La Bombonera: «Cada año es diferente, pero creo que nos debemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien».