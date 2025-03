El problema de identidad del Cáceres

El Cáceres Patrimonio tiene un problema. Tanto que su entrenador no va a insistir estos días en avisar sobre el coloso que visita a los ... verdinegros en el Multiusos este domingo, el San Pablo Burgos (19.00). Se va a centrar en la carencias de los suyos, definidas a modo de resumen por el propio entrenador como ausencia de identidad en los momentos difíciles. El Cáceres es incapaz de aferrarse a los partidos en cuanto vienen curvas y una diferencia en el marcador que en principio no es insalvable se convierte en una losa imposible de levantar, por muchos minutos que resten al choque. Y lo que es peor, ya ni se intenta.

Este mensaje se desprende de sus palabras tras el choque de Fuenlabrada de este miércoles, donde en un calamitoso segundo cuarto el equipo se vino abajo en cuanto los madrileños dieron su primer arreón en el electrónico. Un segundo acto donde los tres puntos de ventaja extremeña al final de primer cuarto se transformaron en un -15. Todo en cinco minutos, cuatro de ellos sin anotación visitante. Derrumbe total. Las faltas de Dani Rodríguez hicieron mella, la defensa fue un flan y la fluidez ofensiva simplemente desapareció, haciendo la guerra cada uno por su cuenta. Una experiencia ya repetida, especialmente lejos del Multiusos, donde la tropa cacereña sigue sin lograr una sola victoria, mostrando siempre la cruz de la moneda. Las tres las obtuvieron en su feudo. Las cinco citas como foráneo fueron derrotas, algunas de ellas bastante dolorosas como la última de Fuenlabrada.

Sin parches en su discurso y un gesto muy serio, Roberto Blanco describió así lo sucedido: «Nos han pasado por encima, especialmente en el segundo cuarto, y no hemos sido capaces de tener ningún atisbo de identidad. Hemos iniciado muy bien, muy metidos, sabiendo que ellos podían entrar en ebullición. Tenemos unos momentos increíbles de desconexión, impropios de un equipo profesional. Me parece bochornoso. Es lamentable por nuestra parte. Lo que más me preocupa es que cuando ellos se marchan y el partido se rompe solo jugamos a meter puntos. Tenemos anotadores individuales, pero no hemos compartido bien el balón pese a tener opciones claras».

Al comienzo de su explicación, en la sala de prensa madrileña, de vez en cuando echaba un vistazo a la hoja de las estadísticas, pero su cara, resignada, denotaba que aquello que veían sus ojos no era más que la confirmación numérica de una debacle. «Nos han dominado en todos los aspectos del juego. Nos han arrasado en el rebote y en cualquier aspecto que podamos mirar en la estadística. El equipo se ha olvidado de todo. Tenemos un problema de desconexión cuando nos vienen situaciones complicadas. Perdemos las ideas, las normas... Y eso preocupa. No busco excusas porque nos han pasado por encima, pero tenemos jugadores que acumulan muchos minutos en pista y en esos momentos echas de menos a la gente que no tienes. Tenemos que seguir trabajando en buscar una identidad porque la que tenemos no es la adecuada para la LEB Oro», se lamenta.

Tanto le preocupa que el trabajo hasta el domingo no incidirá en el líder, Burgos, con un balance casi inmaculado de 9-1, sino en invertir todo el tiempo en levantar a sus pupilos. «Voy a hablar muy poquito de San Pablo. Tenemos que recuperarnos nosotros. Hay que limpiar esto y afrontarlo con la cabeza alta. Hay que creer».

Más que desgana, Blanco ve una mezcla entre frustración y la necesidad de imprimir carácter al vestuario. «Es una situación complicada, porque no creo que este sea un equipo que se abandone, en el sentido de no querer. Sí percibo un sentimiento de frustración, de venirse abajo con facilidad. Nos ponemos siete abajo y parece que ya hemos perdido cuando quedan 26 minutos. Hay que forjar un carácter y lo tienen que ver. Mi trabajo es que lo vean y hasta ahora no lo están viendo».