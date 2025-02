Primer 'match-ball' para el Cáceres

Hace solo una semana, José Manuel Sánchez decía en rueda de prensa que «¿quién nos dice que no podemos ganar los últimos cinco partidos?» Una semana después, aceptando que la realidad es tozuda, el presidente del Cáceres visitó el vestuario del equipo para trasladar el ... mensaje de que el desenlace en forma de descenso a la LEB Plata parece inevitable, pero también para pedir «un último esfuerzo más hasta final de temporada».

Lo malo es que la plantilla no está para hacer esfuerzos mentales tras cinco derrotas seguidas. Y mucho menos, físicos. Dani Rodríguez aún no se ha incorporado a los entrenamientos tras sufrir un golpe hace dos semanas y a su posible baja se puede sumar la de Hansel Atencia, que sufre una luxación en el meñique de su mano izquierda. Además, Mike Nuga sufre una sobrecarga en los isquios.

Con esos mimbres, el Cáceres debe salir esta noche (Multiusos, 20.45) en busca de la victoria ante el Oviedo. Si no gana, consumará su descenso a la LEB Plata a falta de tres jornadas. Y si gana, pero también lo hace Melilla ante el Lleida, también dirá adiós.

«No nos podemos dejar nada en casa. El que tenga un dolor, pues que juegue hasta tener dos dolores. El que no tenga la confianza porque no le entra un triple, que piense que van a entrar. Queremos que la afición disfrute, que ya va siendo hora. Y que antes de acabar la temporada, podamos hacer un buen baloncesto, no hacerlos sufrir y acabar con unos aplausos en el Multiusos», decía Arturo Álvarez en la previa del partido.

El técnico asturiano asumía la utopía de seguir luchando por la permanencia, pero aseguraba que no dejarán de lado ese «compromiso personal con esta ciudad, con este club y con nuestras carreras profesionales. Cada victoria va a ser un reto de aquí a final de temporada. Esto ya no va de estadísticas, esto va de un equipo, va de pasarse la pelota y de compartir. Y de que el año que viene los teléfonos, cuando alguien quiera ficharlos, van a llamar al staff de este club».

A la afición, Álvarez pedía «un último aliento, un último apoyo, unos últimos aplausos, porque también se los vamos a devolver en esfuerzo. Nos hemos conjurado para que vean un Cáceres que se deja hasta la última gota en el parqué del Multiusos».

Enfrente, el Cáceres tendrá a un Ourense prácticamente salvado y que, si es capaz de ganar en el Multiusos, presentará su candidatura para estar en el playoff de ascenso a la ACB.