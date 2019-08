LEB ORO Prematuro adiós de Dani Martínez al baloncesto Dani Martínez durante un partido con el Cáceres. :: a. méndez El exjugador del Cáceres, que había fichado por el Menorca, se ve obligado a retirarse por una cardiopatía J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 15 agosto 2019, 11:09

«Te echaré de menos». Con estas palabras dedicadas a su pasión, el baloncesto, se despedía ayer el exjugador del Cáceres Dani Martínez. El alero tarraconense de 25 años, que este verano había fichado por el Menorca de LEB Plata tras pasar sus dos últimos años en el cuadro extremeño, se ha visto obligado a retirarse profesionalmente al habérsele detectado una cardiopatía en un chequeo rutinario.

A pesar de que su dolencia no le afecta en su vida cotidiana, como él mismo reconoce, su existencia sí es incompatible con el deporte profesional, por lo que Martínez no podrá incorporarse la próxima semana con los que iban a ser sus nuevos compañeros tras haber protagonizado uno de los fichajes más sonados en la categoría de bronce del baloncesto nacional. Un jugador en plena progresión que, sin embargo, no gozó de gran continuidad en el equipo del Multiusos pese a dejar buenos momentos al asumir, incluso, labores en la dirección, dada su polivalencia.

Sin saberlo por aquel entonces, Dani Martínez firmó su última hoja de servicio el pasado mes de mayo en el ya mítico partido del Cáceres en la cancha del Canoe, donde los de Roberto Blanco sellaron su salvación en la última jornada de liga regular. Fueron sus 13 últimos minutos y sus dos últimos puntos como baloncestista profesional.

Tanto el Cáceres como el que ya era su nuevo equipo, el Menorca, con el que ha tenido que rescindir el contrato, mandaron ayer al jugador catalán mensajes de ánimo. Unas palabras de reconocimiento que Dani Martínez también recibió de parte de numerosos aficionados no solo del Cáceres y del cuadro balear, sino también del resto del país. «Es imposible dejar a un lado mi pasión y no dejará de formar parte de mí. Ahora, como un aficionado más a este gran deporte y quién sabe si con el tiempo en otra faceta», expresó el protagonista. A su vez, agradeció todo el cariño recibido a través de un comunicado público.