LIGA FEMENINA Pleno casero del Al-Qázeres Simms volvió a ser decisiva con sus 20 puntos. :: j. rey El equipo extremeño se deshizo del colista Bembibre para lograr su tercer triunfo como local en su exilio al Multiusos J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 19 octubre 2019, 11:02

Cáceres, ciudad inexpugnable. Esta máxima es la que está haciendo buena el Nissan Al-Qázeres, que ayer firmó ante el colista Bembibre su tercera victoria consecutiva como local (74-60) en su coyuntural exilio al Multiusos. Lideradas por una superlativa Bozica Mujovic en la dirección y con la imprescindible aportación de Simms, Ferreira o Ginzo, el máximo representante del baloncesto extremeño junto al Mideba logra así poner tierra de por medio respecto a una de las dos plazas de descenso.

74 AL QÁZERES 60 BEMBIBRE Al-Qázeres Mujovic (17), Carter (10), Simms (20), Ginzo (10) y Forasté (5) -cinco inicial- Ferreira (6), Diouf (2) y Domuzin (4). Bembibre: Alejandra Quirante (9), Brooke Wylie (15), Llorente (6), Heleen (18) y Ajemba (10) -cinco inicial- Butina (0), Vojinovic (0), Conde (2) y Manning (0). Marcador: 15-20, 37-30 (descanso), 59-43 y 74-60 (final). Árbitros: Lucas de Lucas, Peláez Santana y Baena Criado. Incidencias: Más de 400 espectadores en el exilio del Al-Qázeres al Multiusos.

El Al-Qázeres arrancó el encuentro más dubitativo de lo que es habitual, por lo que el conjunto leonés, consciente de lo que tenía en juego tras llegar a Cáceres como farolillo rojo, firmó un cero a seis de salida. Aunque las extremeñas aún tardarían unos minutos en entrar en calor, la reacción del equipo de Ricardo Vasconcelos no fue lo suficientemente significativa como para coger el timón, especialmente debido a la fiabilidad de las visitantes en la faceta atacante, llegándose a final del primer cuarto con un 15-20.

Con Mujovic y la recuperada Ferreira comos bases, Ricardo Vasconcelos liberó por entonces a Arica Carter de sus labores de dirección y la estadounidense respondió con dos triples desde el puesto destinado a los francotiradores en estos diez primeros minutos de juego.

No tardó el Al-Qázeres en coger su primera ventaja del partido recién iniciado el segundo cuarto. Las locales fueron capaces de apretar las tuercas en defensa para protagonizar un 15-0 de parcial en poco menos de seis minutos de este acto (30-20), cambiando así de forma integral la decoración del partido. No obstante, el equipo de Pepe Vázquez no acabó de desintegrarse del todo para llegar aún con constantes vitales al tiempo de descanso (37-30).

Paula Ginzo, con unos buenos minutos al comienzo de la segunda mitad, sostuvo al Al-Qázeres en los compases iniciales tras el tiempo de asueto. Muy intensa fue su batalla particular con la interior Ajemba. Aunque el cuadro berciano llegó a situarse a tan solo tres puntos en varias ocasiones, las cacereñas no guardaron lejos el látigo para volver a castigar los errores del Bembibre en la recta final de este tercer cuarto. Como si de un martillo pilón se tratase, la escuadra de Vasconcelos volvió por sus viejos fueros para coger una renta de 18 puntos (58-40) tras protagonizar por minutos un baloncesto tan vistoso como eficaz gracias al bastón de mando de Mujovic. Para más inri, Ajemba cometió la quinta falta personal justo antes del último cuarto, mermando de esta forma a las visitantes.

Con prácticamente todo decidido, el Al-Qázeres se dedicó en el último cuarto a jugar a favor de obra sin dilapidar el 'average' frente a un rival directo por la salvación para rubricar el definitivo 74-60.