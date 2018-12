LEB PLATA El Plasencia busca la redención en Ávila Marcellus Roberts, ante Faye en la primera vuelta. :: PALMA Está ante una de sus últimas opciones de luchar por el playoff; Tomasevic ha causado baja definitiva JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 16 diciembre 2018, 19:10

La tremenda igualdad que vive el grupo oeste de la LEB Plata hace que el Extremadura Plasencia aún no esté descartado en la lucha por entrar en el playoff por el ascenso. Las últimas dos derrotas han causado daño, tanto por su trascendencia en la tabla como por la forma en la que llegaron, pero el equipo placentino tiene una nueva oportunidad de redimirse. Y quizás sea la última. Para ello tiene que ganar esta tarde en Ávila (19.00 horas) y hacer lo mismo el próximo sábado en casa ante el colista, el CB Tormes.

Dos partidos 'asequibles' que pueden ayudar al Plasencia a salir de la crisis de confianza en la que ha caído tras cosechar seis derrotas en los seis partidos que han llegado a un final ajustado. «Eso pesa, no lo puedo ocultar, aunque no todas las derrotas han llegado por las mismas causas y merecen un análisis diferente. Está claro que seis veces no pasan por casualidad, pero sigo pensando que podemos sacar esto adelante. La distancia es mínima, así que tenemos que limpiar nuestra mente y dar el paso definitivo», decía Rafa Sanz en la previa.

Toca resetear rápido y tratar de tomar revancha de un Ávila que ya se impuso en La Bombonera en el choque de la primera vuelta. «Va a ser muy importante tener control del rebote. El Ávila tiene jugadores como Ricks, Manu Vázquez, Sidao o Faye, que son altamente peligrosos en el rebote y que consiguen puntos fáciles en esas segundas y terceras opciones. Es fundamental realizar un buen trabajo defensivo para que no generen ventajas. Y luego es fundamental que nosotros seamos capaces de atacar con criterio, con inteligencia y con buena circulación de balón».

El técnico del Extremadura Plasencia no podrá contar con el alero Vladimir Tomasevic, que ha causado baja definitiva tras solicitar su salida en busca de más protagonismo en su país. Esa salida hará que la dirección deportiva estudie los próximos días la conveniencia de un nuevo fichaje. Rafa Sanz, si llega esa opción, insistirá por un alero o un pívot.

El Ávila, por su parte, también se juega gran parte de su futuro en este partido, ya que su irregularidad le hace caerse también de playoffs.