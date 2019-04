LIGA FEMENINA «Cuando pidieron el desfibrilador pensamos que era algo más grave» Ángel Fernández, en el último partido de liga en el Macayo. / A. MÉNDEZ El técnico del Al-Qázeres, Ángel Fernández, digiere el susto protagonizado por Akela Maize mientras reconoce no haber cumplido el objetivo J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 9 abril 2019, 08:10

Sin eludir sus responsabilidades profesionales y consciente de no haber satisfecho el objetivo, como él mismo reconoce, el entrenador del Nissan Al-Qázeres, Ángel Fernández, nunca olvidará el partido del domingo frente a Durán Ensino. No ya solo por la dolorosa derrota que dejó a su equipo fuera los playoffs por el título, sino especialmente porque el suyo fue uno de los 1.300 corazones que durante varios minutos quedaron congelados cuando la pívot estadounidense Akela Maize cayó desplomada sobre el parqué del Serrano Macayo fruto del agotamiento. «Fue un momento muy tenso. Nunca en toda mi trayectoria había vivido una situación así y gracias a Dios acabó en nada. Aunque faltaban cinco minutos y todavía había posibilidades de entrar en el partido, a mí personalmente me costó reaccionar durante el juego porque estaba más pendiente de la salud de Akela que de otra cosa, aunque no quiero que esto sirva de excusa», se sincera.

A juicio del preparador del conjunto cacereño, la condición de asmática de la jugadora, el agotamiento, la deshidratación y el hecho de que tuviese un chicle en la boca fueron factores que influyeron en un suceso que por momentos pareció tener tintes macabros, sobre todo cuando, una vez reanudado el partido, los servicios de urgencias rogaron silencio al pabellón. «Cuando pidieron el desfibrilador, pensamos que era algo mucho más grave. Tanto el fisioterapeuta como la médico del club estuvieron muy rápidos», mantiene. Luego la jugadora se recuperó sin problemas en el propio pabellón, sin llegar a ser hospitalizada. Cabe destacar que en Liga Femenina es obligatorio que el club local aporte un médico, aunque no se exige la presencia de ninguna unidad medicalizada de servicios preventivos, por lo que la ambulancia tardó más de cinco minutos en llegar.

En lo estrictamente deportivo, Ángel Fernández, quien relevase a Jesús Sánchez en el banquillo el pasado mes de enero, no esconde la evidencia: «El objetivo no se ha cumplido. Han existido circunstancias, como la lesión de Paula Ginzo a las dos semanas de llegar nosotros, que nos han obligado a reinventarnos en los entrenamientos, incluso con la presencia de chicos para poder jugar cinco contra cinco. Eso ha influido mucho».

¿Decepción o fracaso? «Cada cual es libre de utilizar los adjetivos que quiera. Unos dicen que fracaso y otros decepción. Yo simplemente me quedo con que no hemos cumplido el objetivo. Quizás fracaso sea demasiado exagerado. Una decepción sí es porque llegamos a la última jornada con opciones de playoffs a pesar de todo lo que había llovido».

Ángel Fernández dice no arrepentirse de haber llegado a Cáceres sin pedir refuerzos: «Soy una persona de palabra. Cuando vine me comprometí a que no habría refuerzos por una serie de temas internos. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Paula Ginzo, pero lo que yo no puedo hacer es cambiar mi versión y mi discurso. Me puedo equivocar deportivamente, pero soy honesto y sincero», espeta. Del mismo modo, reconoce la entrega de su grupo: «No pongo ni un pero al sacrificio de las jugadoras».

Satisfecho con esta última experiencia en Cáceres, Ángel Fernández se deja querer: «Mi intención, si el club lo cree oportuno, es continuar. No obstante, entenderé que no sea así tras no cumplir el objetivo. No hemos hablado nada todavía». Sea como fuere, el técnico desea lo mejor al que ha sido su último equipo: «Hay cosas que se pueden mejorar porque errar es de humanos, pero el Al-Qázeres tiene un futuro espléndido». Fernández también tiene palabras de reconocimiento para la base Carla Nascimento, que se retira del baloncesto profesional y continuará ligada a la estructura del club: «Además de haberlo dado todo en la pista como jugadora, como persona es un ser humano excepcional», sentencia.