Un pésimo segundo tiempo condena al Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumó su tercera derrota de forma consecutiva en un partido que estuvo condicionado por un pésimo tramo final del ... tercer cuarto y un mal arranque del último periodo. A pesar de la derrota, los pupilos de Roberto Blanco no perdieron en ningún momento la cara al partido y la gran demostración es que con todo decidido en el último cuarto firmaron un parcial de 3-17 que permitió maquillar la diferencia y finalizar a tan solo seis puntos de su rival. Los problemas defensivos, eso sí, fueron nuevamente el talón de Aquiles de un equipo que debe mejorar en esa parcela si no quiere pasar apuros.

El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad en todo momento. Los ataques, tanto de Gipuzkoa como de Cáceres, se impusieron a las defensas, y ambos equipos se fueron hasta los 24 puntos. Fueron los chicos de Roberto Blanco los que entraron más entonados al partido, pero rápidamente el cuadro local dio un paso adelante en materia anotadora para neutralizar la ventaja del conjunto cacereño, que tuvo su máxima ventaja en el marcador con 4-9 (min. 5). Cuatro puntos seguidos de Jaworski, máximo anotador de su equipo en el primer cuarto con 8 puntos, sirvieron para neutralizar la ventaja y que tras los diez primeros minutos del choque el resultado fuese de empate (24-24).

En el segundo cuarto comenzaron a aparecer los fantasmas en ataque del conjunto cacereño, que seguía siendo muy endeble en el aspecto defensivo. Un hecho que aprovechó de inicio el cuadro guipuzcoano para marcharse en el luminoso con un parcial de 5-0, pero Cáceres devolvió el parcial gracias a un entonado Borovnjak para colocar nuevamente la igualdad (29-29, min. 14). Ambos equipos iban a rachas y eso lo aprovechó el cuadro local para poner la mayor ventaja del partido rebasado el ecuador del segundo cuarto con un parcial de 8-0 que obligó a Roberto Blanco a pedir tiempo muerto (39-31, min. 17). El tiempo muerto sentó muy bien al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que volvió a acercarse en el marcador gracias a un parcial de 4-12 tras el obligado tiempo muerto consumido por su entrenador, pero un triple de Oroz propició que la escuadra guipuzcoana se marchase con seis puntos de ventaja al descanso (46-40).

GIPUZKOA Oroz (9), Jaworski (22), Sollazzo (10), Carlson (10) y Nurger (10) -quinteto inicial-, Duke, Zubizarreta (11), Motos (4), Beraza (6), Martínez (10), Delas (2) y De la Hera. 94 - 88 CÁCERES PATRIMONIO Hasbrouck (22), Rodríguez (10), Toledo (4), Bercy (14) y Cepukaitis (10) -quinteto inicial-, Lafuente (4), Olaizola (8), Sánchez, Borovnjak (13) y Bracey (3). PARCIALES 24-24, 22-16 (46-40), 23-18 (69-58), 25-30 (94-88).

ÁRBITROS Muñoz García (Colegio andaluz), Areste Giralt (Colegio catalán) y Espiau Guarner (Colegio aragonés). Eliminaron por faltas a Nurger (min. 38), en las filas del Guuk Gipuzkoa.

INCIDENCIAS Angulas Aguinaga Arena, 821 espectadores.

Tras el descanso, fue solo un equipo el que volvió a la pista. El cuadro guipuzcoano aprovechó la desconexión de los pupilos de Roberto Blanco para poner tierra de por medio con un parcial de 9-0 que colocó a Guuk con 13 puntos de ventaja en el marcador (55-42, min. 24). A pesar de que el conjunto local se mantuvo en una distancia alrededor de los 15 puntos -con la máxima colocada en el +16-, un inspirado Hasbrouck consiguió devolver a su equipo al partido anotando 9 puntos consecutivos para hacer que la distancia al final del tercer periodo fuese de tan solo 11 puntos (69-58) a pesar del bajón experimentado en ambas áreas por su equipo.

El comienzo del último cuarto no dejó lugar a la mínima reacción del equipo cacereño. Los pupilos de Lolo Encinas iniciaron los últimos diez minutos con un parcial de 5-0 gracias a un triple de Beraza y a una canasta de dos de Jaworski. La respuesta cacereña no se hizo esperar, con un parcial idéntico para meterse nuevamente en la pelea por el partido, aunque no fue más que un espejismo. El tiro exterior del equipo local funcionó a la perfección y un nuevo parcial de 12-2 colocó la distancia más allá de los 20 puntos (88-65, min. 34). A pesar de la ventaja en el marcador, Cáceres no bajó los brazos en el partido y, aprovechando la relajación lógica del conjunto local, consiguió meterse en el duelo nuevamente gracias a un inspirado Hasbrouck, que acabó el partido como máximo anotador con 22 puntos -los mismos que Jaworski por parte local-, para cerrar el partido a tan solo seis puntos de distancia tras un gran parcial de 3-17 que no impidió, sin embargo, la derrota del cuadro cacereño en el Angulas Aguinaga Arena.

Con este resultado, los pupilos de Roberto Blanco suman su tercera derrota consecutiva, que les sitúa muy cerca (solo una victoria) de los puestos de descenso. El conjunto cacereño debe pensar ya en el próximo choque ante el TAU Castelló, que se antoja importantísimo para cambiar el preocupante rumbo que lleva en esta fase liguera.