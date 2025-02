La pesadilla del Cáceres llega a su fin

Última jornada de la liga regular en la LEB Oro y, por fin, se acaba la tortura para el Cáceres. La peor temporada de su ... historia ha dado con los huesos del equipo en la LEB Plata y ha provocado un divorcio con la afición que se hizo visible en el último partido de casa. Por suerte para los verdinegros, dirán adiós a la competición lejos del Multiusos. Visitan la cancha de un Betis que necesita la victoria para lograr la clasificación para el playoff. Si los verdiblancos ganan, estarán en los cuartos de final; si los cacereños protagonizan la sorpresa de la jornada, el Betis tendrá que esperar a una derrota del Fuenlabrada ante el Valladolid.

Para el Cáceres, una semana más, será un partido de trámite. Sin embargo, a Arturo Álvarez no le gusta esa categorización. Insiste en que él y su staff trabajan como si les fuera la vida en ello. «Nos queda un partido, esto no se ha acabado. A nivel táctico, los entrenadores moriremos haciendo el scouting. Somos profesionales y vamos a preparar el último partido como si fuese el primero, como si fuese el playoff final», decía el técnico asturiano.

Para Arturo Álvarez, su viaje como entrenador del Cáceres no ha sido un periplo sencillo. Solo ha sumado una victoria en 15 partidos y lleva ocho derrotas seguidas. De perder en Sevilla, igualaría el peor registro del Cáceres en toda su historia. «Me llevo muchas cosas muy buenas de estos tres meses. A nivel personal, creo que me ha ayudado a crecer muchísimo como entrenador y como persona. He conocido en Cáceres lo que es el espíritu y la historia del baloncesto», explicaba Álvarez.

Para despedir la temporada, el técnico quiere al menos sumar un triunfo que acabe con el maleficio que persigue al Cáceres fuera de casa desde la temporada pasada. No gana fuera de tierras extremeñas desde el 18 de marzo de 2023, cuando lo hizo en Cantabria. «Me gustaría romper ese maleficio para empezar de cero el próximo año. Pero sobre todo, hacer un buen partido y competirlo hasta el final. No me gusta llegar a los partidos al final sin poder competirlos. Si podemos romper ese maleficio de año y medio sin ganar fuera, sería fantástico. Pero competirlo hasta el final es la primera idea que tenemos», señalaba.

A nivel deportivo, ayer se supo que el base Pablo Rodrigo va a tener que pasar por quirófano. Tras realizarse las oportunas pruebas se ha confirmado que sufre rotura de ligamentos cruzado, lo que le hará pasar por quirófano el próximo lunes, en la Clínica Ruber de Madrid.