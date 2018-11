Paula Ginzo: «No me lo esperaba» Paula Ginzo, luciendo orgullosa sus dos camisetas. :: J. REY La joven ala-pívot del Nissan Al-Qázeres muestra su incredulidad, y felicidad, tras ser convocada con la selección absoluta MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 9 noviembre 2018, 08:28

El Nissan Al-Qázeres ya puede decir orgulloso que una de sus jugadoras vestirá la camiseta de la selección española. Por primera vez en sus diez años de historia, el cuadro extremeño presumirá de tener una internacional en su banquillo. Se trata de la jovencísima ala-pívot Paula Ginzo (Santoña, 1998), quien aterrizó en la disciplina verde este mismo verano tras proclamarse campeona de Europa con la sub-20 y que ahora ha dado el paso a la absoluta.

Conoció la noticia hace dos semanas, aunque hasta ayer no se pudo hacer oficial. «Estaba en mi casa, que tenía el día libre, y recibí una llamada de la federación. Me preguntaron que si sabía por qué me llamaban y no tenía ni idea. '¡Te ha tocado un jamón!', me dijeron», cuenta con la emoción de quien está a punto de vivir un sueño. Al final, entre broma y broma, y «con el corazón en un puño y lágrimas en los ojos», le anunciaron que estaría en la lista de Lucas Mondelo para los próximos partidos clasificatorios del combinado nacional de cara al Europeo 2019. El primero será ante Holanda el sábado 17 de noviembre en Ámsterdam (20.00 horas) y el segundo el miércoles 21 frente a Ucrania en Melilla (20.00 horas).

Hace tan solo unos meses, la propia Paula Ginzo desvelaba sus deseos de debutar con la absoluta. «Ojalá», decía. Ahora, pocos meses después, su sueño se ha hecho realidad y confiesa que, aunque no le costó creérselo, la noticia le cogió por sorpresa, «lo veía bastante lejano, no esperaba que fuera a llegar tan pronto». Sin embargo, el esfuerzo da sus frutos y la promesa del Al-Qázeres afirma sentirse satisfecha del trabajo realizado hasta el momento.

Habiéndolo ganado ya todo con las categorías inferiores de la selección, tendrá que cambiar ahora su rol de capitana de la sub-20 por el de novata con la absoluta: «Es un reto de autoexigencia para demostrar que no se han equivocado en convocarme y que merezco el puesto». No obstante, el verdadero desafío, reconoce, estará en «mantenerse». Y, por qué no, entrar en la convocatoria definitiva para el campeonato continental el próximo mes de junio.

Futuro optimista

Respecto a cómo está viviendo su experiencia en el Al-Qázeres, Paula Ginzo se muestra «contenta» en el club y la ciudad pese a los malos resultados encadenados en las últimas jornadas. «El calendario no nos ha ayudado y hemos tenido una mala racha. Nos hemos marcado objetivos altos y confío ciegamente en mis compañeras y el cuerpo técnico», declara totalmente convencida de que será cuestión de tiempo que cambie la suerte del equipo. Asimismo, pone de ejemplo el partido de este mismo domingo ante Mann-Filter (12.15 horas): «Tengo la mente puesta en la visita a Zaragoza y vamos a conseguir la victoria».

Aunque derrocha optimismo y seguridad por los cuatro costados, Paula Ginzo revela que sus expectativas iniciales parecen no haberse cumplido. Eso sí, no pierde la esperanza y ve margen de mejora: «Acaba de empezar la temporada y queda mucha piedra que picar». Un camino largo que ahora tendrá que recorrer compaginándolo con otra meta personal: la de debutar con la selección absoluta y desempeñar un buen papel para que esta llamada solo sea la primera de muchas.