Pasado pacense, presente placentino

El famoso tango de Carlos Gardel narraba que veinte años no son nada, así que diez más tampoco deberían cambiar en exceso tal razonamiento. Pero tres décadas son un lapso de tiempo muy extenso, por mucho que el artista argentino, nacionalizado como el mayor de los protagonistas de esta historia, se empeñe. Por ejemplo, para que una hija aterrice en Extremadura a jugar al baloncesto treinta años vista de que lo hiciera su padre. Emilia García León, argentina como Gardel, fue fichada por el CP Miralvalle este verano y ha arrancado el curso con el cuadro placentino con brillo y dos triunfos en sendas citas. Su padre, Ricardo, perteneció a aquel mítico plantel del Caja Badajoz de la 91-92, un proyecto ambicioso que se quedó a un suspiro de la ACB. Finalmente sería el Cáceres, con quien compartía categoría en Primera División, el que lo lograría.

Si el tango tuvo edad de oro, el deporte de la canasta pacense vivió varias, una de ellas a comienzos de los 90, cuando el apoyo institucional permitió que la ciudad se ilusionase con escalar a la cima desde el 'humeante' Entrepuentes. En octubre de 1991, ante la plaga de lesiones que asolaba al equipo, apareció Ricardo García, un ala-pívot argentino con pasado en la ACB y amplia experiencia en Galicia, especialmente Ferrol y Obradoiro. En tierras gallegas comenzó a echar raíces –allí nació su hijo mayor– un baloncestista que a su vez era vástago de gallega (La Coruña) y de padre leonés (Villafranca del Bierzo).

Ricardo recuerda con nostalgia aquella época, en especial a un compañero con quien solía compartir habitación de hotel, Kenny Perry. «Tu vida puede cambiar por conocer, o no conocer, a Kenny Perry. Vaya personaje. Cada día un episodio diferente y no parabas de reír con él. Un tipo muy alegre, distinto, que puede cambiarle la vida a una persona. Era muy espontáneo, capaz de tirar agua a la gente desde un noveno del hotel después de un viaje en autobús entre Badajoz y Barcelona. Fue una gran experiencia, una lástima que no pudimos ascender. Subió el Cáceres, que tenía aquel gigante –el checo Jiri Okac– que era como un molino en la zona con sus largos brazos. Se formó un gran equipo, con el hermano de Epi, con Creus –también hermano del mítico Chichi–, Solsona, Criado, Manolo Álvarez, Pepe Collins... Mucho talento, cualquiera podía definir, pero tácticamente tuvimos problemas. No superamos una zona del rival. Por eso no ascendimos. Mucha alegría de que mi hija esté allá».

Describe que vivía en la avenida Antonio Masa Campos y cruzaba el río para ir a la cancha. Se le quedó grabado en su retina cuando iban a comer a Elvas que en la frontera no les pidieran nada. También la cancha del Cáceres de entonces, con tribuna solo en los fondos y «se decían 'hola fondo norte, hola fondo sur'. Un día se cayó uno del público para abajo, estaba siempre abarrotado».

Dice estar contento porque Emilia viajará por España al estar en una liga nacional. Que enfocó a sus hijos hacia el deporte para que estuvieran concentrados en aspectos sanos de la vida y de paso poder viajar, conocer gente y adquirir experiencias. Ferrol, Ourense, Vitoria y Badajoz fueron sus destinos.

El padrino de su hijo fue el ex del Ferrol y ACB Anicet Lavodrama, con quien mantiene contacto al igual que con otros excompañeros de la etapa gallega, como Fernando Romay, por eso lamenta no conocer qué le deparó el futuro a sus coetáneos pacenses. Vive a unos 20 kilómetros de Buenos Aires. Fue entrenador pero en su país natal esos salarios son bajos, y más si uno tiene que abandonar a la familia y desplazarse de ciudad, así que creó un negocio metalúrgico de estructuras para los tejados que todavía dirige. «Lo más importante era la educación de mis hijos. Argentina es un país muy deprimido y ellos ven más futuro en Europa».

Su hija Emilia reconoce que se pone muy nerviosa cada año cuando acaba contrato y estudia las opciones que tiene. «Lo comenté solo con mi representante. Con mi familia cuando ya estaba hecho. Una vez firmado con Plasencia se lo dije a mi padre y me preguntó: «¿Eso es en Extremadura? Yo le dije que por qué y me contestó que él había jugado en Badajoz y tenía un gran recuerdo. Obviamente no conocía la geografía de aquí y tampoco lo habíamos planificado. Fue pura coincidencia. Él estaba supercontento y me dijo que España me va a encantar».

Padre e hija comparten posición, '4', sin bien ella puede desempeñarse en tareas más lejanas como alero, según comenta. Él también era polivalente, sobre todo en defensa. «Me ha tocado defender a un alero y a Sabonis».

Desde niña

Emilia comenzó muy pronto a inhalar el humo del mundillo baloncestístico. Desde pequeña acompañaba a su hermano Santiago, también jugador aunque no profesional, cuando lo llevaban a los partidos los sábados. Su otra hermana, Zulema –melliza– también juega, en Italia. «Ahí metí una de dos, menos mal que no fue un triple», bromea el progenitor. Mucho basket en televisión ya que seguro que crecieron con las gestas de Ginóbili en la NBA, las charlas de papá, una canasta en casa, etc., aunque aclara que fue ella quien se interesó. Un desenlace esperado, más que una imposición paterna. «Cuando eran muy niños les daba papel y boli y les decía que dibujaran, que fueran creativos. Los tres pintaban siempre aros y gente alta jugando. Salió de ellos», rememora Ricardo. «En Argentina es difícil pensar que puedes ser profesional si no te vas lejos de casa, así que primero acabé mis estudios para después irme. Y encima coincidió poco después la pandemia, que todo fue caótico y pasaron tres años hasta que pude volver a casa», argumenta ella.

Aunque apenas lleva un mes en Plasencia, se siente bien acogida en suelo extremeño y lo que ha visto hasta ahora le hace feliz. «Me sorprendió, para bien, la cantidad de gente que sigue el baloncesto. Es muy lindo jugar así en casa. Es un club muy familiar, la gente muy cercana. Es mi primera experiencia en España tras tres años en Italia y Plasencia me gusta. Se ha armado un grupo muy unido que nos juntamos mucho y eso lo hace más llevadero». Tal vez en 30 años, que no son nada, un hijo suyo fiche en Badajoz.

