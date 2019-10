LIGA FEMENINA Partido trampa para el Al-Qázeres en Canarias Arica Carter aún busca su mejor versión en el Nissan Al-Qázeres. :: LORENZO CORDERO Las extremeñas visitan hoy (13.00 horas) La Laguna para medirse a un recién ascendido Clarinos que es la revelación del inicio liguero J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 13 octubre 2019, 09:57

Partido trampa para el Nissan Al-Qázeres. El conjunto dirigido por Ricardo Vasconcelos se las verá hoy en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna (Pabellón Santiago Martín, 13.00 horas peninsulares) ante el Clarinos Ciudad de los Adelantados, un recién ascendido que no ejerce como tal. El cuadro local, que ha conseguido configurar una plantilla superdotada en lo que al aspecto físico se refiere, está siendo la auténtica revelación de este inicio de campeonato tras derrotar al Campus Promete en el 'Open Day' y al Gernika en tierras vascas la pasada jornada.

De esta forma, ambas escuadras afrontarán la jornada de hoy sin grandes presiones clasificatorias, teniendo en cuenta que tanto Al-Qázeres como Clarinos cuentan ya con dos victorias en las tres primeras jornadas de la renombrada Liga Femenina Endesa.

El cuerpo técnico del Al-Qázeres podrá contar con todas sus jugadoras, a excepción de una Julia Melina que aún no ha podido disputar ningún minuto debido a la persistencia de sus molestias físicas. Dentro de los pequeños objetivos particulares que el equipo verde busca satisfacer en cada cita está conseguir que Arica Carter pueda mostrar una versión más acorde a lo que se espera, teniendo en cuenta que entre los tres partidos disputados no ha sido capaz de sumar una valoración positiva, con un global de -1. No obstante, y a pesar de haber estado un tanto errática en la última cita ante el Mann-Filter en el Serrano Macayo, Carter fue capaz de dar un paso al frente para jugarse, con éxito, un lanzamiento decisivo desde más allá de la línea de los 6,75 metros. La base, que hace tan solo unos meses probó las mieles de la WNBA, tiene mimbres más que suficientes como para ayudar más al equipo, toda vez se nutra de confianza en sí misma.

El cuadro local es la revelación de este inicio de campeonato tras derrotar al Campus Promete en el 'Open Day' y al Gernika en tierras vascas No se buscan excusas por el viaje en avión previo paso por Madrid, ni porque haya habido jornada entre semana

A juicio del técnico del Nissan Al-Qázeres, el de hoy en tierras canarias «será un partido muy difícil y físico. Clarinos tiene jugadoras con mucha fuerza y que utilizan mucho el cuerpo. Tenemos muy claro que jugar en su casa será complicado». Ricardo Vasconcelos aboga por plantear una estrategia a través de la cual su equipo pueda contrarrestar las armas de su rival, sabedor de que la defensa del Clarinos es una de la más mancilladas en este arranque liguero. «Es un equipo que cuenta con mucha facilidad para anotar porque tiene jugadoras con mucha capacidad individual y energía, pero es una de las peores defensas», explica.

Desde el cuerpo técnico del Al-Qázeres no se buscan excusas en cuanto al desplazamiento en avión previo paso por Madrid, ni tampoco por el hecho de que haya habido jornada entre semana. «El partido solo será difícil por lo que va a pasar dentro de la pista», explica Vasconcelos.

En caso de victoria en San Cristóbal de la Laguna, el equipo cacereño adquiriría una gran dosis de tranquilidad antes de afrontar la cita del próximo viernes en el Serrano Macayo ante un rival directo como Bembibre.