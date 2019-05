LEB ORO Parejo: «Me gustaría formar parte de un nuevo proyecto ilusionante» Parejo, escoltado por Rayo y Rebollo, ayer en El Montaito. :: A. Méndez El capitán del Cáceres abre su puerta a la continuidad tras recoger el trofeo 'Corazón Verdinegro', votado por los aficionados J. CEPEDA Sábado, 11 mayo 2019, 10:13

CÁCERES. 50 por ciento almeriense. 50 por ciento cacereño. Si Luis Parejo hubiese puesto cara a la última campaña exhibida por El Corte Inglés, los creativos encargados de idearla no hubiesen tenido problemas para encontrar un hilo del que tirar. El capitán del Cáceres, que durante este ejercicio ha cumplido su sexta temporada consecutiva en el Multiusos, no está por la labor de cambiar aires y espera llegar a un acuerdo con el club para hacer efectiva la renovación por una campaña más: «Me gustaría formar parte de un nuevo proyecto ilusionante. Tal y como hemos acabado la temporada, con un sabor agridulce, me sabría muy mal irme de aquí», explicó ayer el escolta, quien recientemente ha estrenado paternidad de una niña cacereña y cuyo enlace matrimonial también tendrá lugar en la capital provincial este próximo verano.

Luis Parejo hizo estas declaraciones en el acto de entrega del trofeo 'Corazón Verdinegro'. Un galardón que cada temporada otorgan los fieles cacereños mediante votación a través de la Asociación de aficionados al baloncesto de élite en Cáceres. Con el recibido ayer, es el tercer cetro que el jugador verdinegro acumula en su particular vitrina tras haber conseguido también el de la pasada temporada y el del año del ascenso a LEB Oro. En esta cita, el jugador estuvo acompañado por José Manuel Rayo, presidente del colectivo de aficionados, así como por el gerente de El Montaito, Juan Antonio Rebollo.

Respecto al rendimiento individual ofrecido esta temporada, con un promedio de 8,8 puntos, 3,6 rebotes, 1,5 asistencias, 1,3 robos y una valoración de 9,4 en algo más de 25 minutos por partido, Parejo asegura que en su cabeza solo ha estado el interés de la colectividad: «He antepuesto el Luis Parejo capitán al Luis Parejo jugador. Era más importante que el proyecto saliese adelante a que yo hiciese unos buenos números. Mi responsabilidad era que cada jugador sacase lo mejor de sí mismo para no venirse abajo ni dar esto por perdido». A su vez, reconoció haberse tenido que apoyar en psicólogos deportivos por el complicado momento vivido: «Es una herramienta en la que los deportistas nos tenemos que apoyar», dijo sin tapujos.