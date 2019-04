LEB ORO A Palencia a atrapar la salvación Andrzej Mazurczak, uno de los mejores del Cáceres estos meses. :: cb El Cáceres visita al Chocolates Trapa con toda la tropa disponible, un autobús de aficionados y la moral más alta de los últimos meses MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 5 abril 2019, 08:19

Enésima final para un motivado Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que visita al Chocolates Trapa Palencia a la caza de una victoria que atrape la ansiada permanencia, o al menos que no la aleje más en esta frenética recta final de la temporada. Un cuadro verdinegro que no viajará solo sino acompañado por un autobús gratuito ideado esta semana por el club, que lo hará con todo el plantel disponible para una nueva batalla ante un rival de entidad como el palentino y que, sobre todo, se presenta a la cita probablemente con la mente en el mejor momento de los últimos tiempos. El baloncesto, como cualquier otro deporte, depende del aspecto físico pero es un estado mental, así que este tercer punto no es nada baladí.

Por eso el técnico Roberto Blanco se congratula de tener a todos sus pupilos listos para asaltar el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia, tanto en lo físico como en lo anímico. «Después de algunos problemillas al inicio de la semana, hemos completado el último entrenamiento con el equipo al completo y eso habla mucho de las ganas que tienen todos de jugar. Los jugadores están muy metidos. Ganar un partido como el del Araberri te ayuda a creer. Si no creemos después de ese partido no sé cuándo vamos a creer», comenta en la previa el entrenador del Cáceres. «La motivación es brutal. Esta semana me han transmitido, por momentos, más energía de la que suelo transmitirles yo a ellos y eso me hace ser optimista de cara al partido», añade.

En efecto, la victoria en Vitoria ha impulsado la confianza de un vestuario algo tocado por los resultados negativos. Se ha situado a un partido del objetivo y eso incluso le puede suponer depender de la actuación propia, siendo evidente que necesitarán al menos vencer en los dos partidos locales y alguno fuera, ya sea en la última jornada ante el Real Canoe y alguno de los más complicados como el de esta noche ante un Palencia situado en la octava posición y el mismo balance de 12-7 que el sexto y séptimo, Palma y Granada.

Urko Otegui | Pívot: El interior donostiarra es uno de los referentes del Palencia. Promedia casi 11 puntos, 5,5 rebotes y prácticamente dos asistencias por encuentro para una valoración media de 13,4. En el punto de mira

El cuerpo técnico del Cáceres prefiere no ocupar la cabeza en exceso con las matemáticas, calendarios o las cuentas de los cinco encuentros que restan y se centra en salvar cada bola de partido mirando de reojo a los demás. «Es una bola de set (Palencia) más que de partido. Tenemos que hacer cuentas, cada uno las hace, pero sigo pensando que depende de nosotros», asevera antes de lanzar que con tres victorias «estaría contento, con dos no estaría contento».

Entrenado por un histórico del Joventut como Carles Marco, el cuadro palentino ha sufrido muchos cambios y refuerzos, algo que siempre es un peligro como recuerda Roberto Blanco. Su principal preocupación es Urko Otegui, «uno de los mayores conocedores de la liga» -avisa el entrenador- y un equipo «llamado a estar arriba, con jugadores nacionales y mezcla de extranjeros que ficharon al final del plazo de fichajes que les hace ser un equipo muy potente tanto en la línea exterior como en la interior».

Más de 40 aficionados acompañarán al equipo en tierras palentinas para que sientan su aliento desde la grada. «Me alegra mucho saber que nuestra gente nos va a apoyar, sea el número que sea. Ver camisetas del Cáceres en la grada será una motivación extra», valora Blanco. El autocar saldrá del Pabellón Multiusos a las 16.00 horas con la ilusión de que el regreso sea una fiesta.