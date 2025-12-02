HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?
El técnico del BCB, Pablo Cuevas, da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. J. V. Arnelas
Tercera FEB

Pablo Cuevas, técnico del BCB: «Tenemos un equipo más completo que el año pasado»

El bloque pacense se ha destapado como uno de los favoritos para el playoff y su técnico cree que el club afronta el objetivo con más mimbres y madurez

M. Gª Garrido

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:45

Comenta

El proyecto del Vítaly La Mar BCB atraviesa por un óptimo punto de madurez. El club ha cultivado con esmero y paciencia una tierra otrora ... muy fértil en baloncesto que permanecía en barbecho a la espera de que manos expertas la revitalizaran. El proceso prospera ofreciendo frutos de calidad que empiezan a alcanzar su desarrollo adecuado para su recogida. El curso pasado acariciaron un ansiado playoff que volverán a pelear, aunque esta vez con más mimbres. «Tenemos un equipo más completo», argumenta uno de los labriegos, Pablo Cuevas, técnico del bloque pacense. «Si llegado el momento estamos ahí, creo que tenemos más opciones que otros años», aventura como voz más que autorizada del organigrama.

