Pablo Cuevas, técnico del BCB: «Tenemos un equipo más completo que el año pasado»

El proyecto del Vítaly La Mar BCB atraviesa por un óptimo punto de madurez. El club ha cultivado con esmero y paciencia una tierra otrora ... muy fértil en baloncesto que permanecía en barbecho a la espera de que manos expertas la revitalizaran. El proceso prospera ofreciendo frutos de calidad que empiezan a alcanzar su desarrollo adecuado para su recogida. El curso pasado acariciaron un ansiado playoff que volverán a pelear, aunque esta vez con más mimbres. «Tenemos un equipo más completo», argumenta uno de los labriegos, Pablo Cuevas, técnico del bloque pacense. «Si llegado el momento estamos ahí, creo que tenemos más opciones que otros años», aventura como voz más que autorizada del organigrama.

«Tenemos dos jugadores por puesto que pueden jugar perfectamente de titulares, que pueden ser jugadores importantes a la hora de decidir un partido». Pone énfasis en ese factor, porque es la principal evolución respecto a las credenciales con las que partían en el precedente más reciente. «El año pasado había jugadores que apenas tenían competencia y en este se están encontrando con no solamente competencia, sino con jugadores que están siendo muy relevantes». Eso permite que los cimientos no se tambaleen cuando las lesiones inciden de manera decisiva. «Nuestro director deportivo incidió mucho en la pretemporada conformando el equipo que estas situaciones también juegan y cuando ocurran deberíamos estar listos, y así ha sido». Un salto cualitativo fundamental para evitar que la caída de una pieza vuelque el tablero, «es una de nuestras bazas y fortalezas como grupo. ¿Jugamos mejor cuando están todos? Por supuesto, pero podemos defendernos si alguno falla», sostiene Pablo Cuevas.

El BCB ya ha sufrido varios contratiempos por percances físicos, como es el caso de Álex Young, ausente en varios compromisos por un esguince de tobillo. «Es una rotación interior para nosotros importantísima, el año pasado fue uno de los jugadores que más valoración tuvo a nivel global en cuanto a estadísticas». Pero el rendimiento global no se ha resentido. Además, el club ha exhibido cintura y capacidad de reacción en situaciones como la baja de Bartlomiej Pietras, que apenas unas semanas después de aterrizar en Badajoz causó baja por unos problemas de rodilla. En su lugar entró en escena Sharif Idris, «estoy muy contento con su llegada», explica Pablo Cuevas, «hemos tenido suerte porque es un jugador que ha venido con muchas ganas de trabajar desde el primer día. No es fácil cuando empieza la temporada encontrar buenos sustitutos».

En cuanto al desarrollo de la competición, se congratula al recordar la última victoria de los extremeños frente al filial del Caja 87, en un encuentro redondo de los que enorgullecen a los entrenadores, pero reconoce que uno de los momentos claves fue el triunfo con solvencia ante el Huelva Comercio. «Desde ese partido hay un punto de inflexión en cuanto al grado de confianza». En ese envite, la comunión con la grada regresó a su punto álgido después de vivir un exilio en las primeras semanas por las obras en La Granadilla. «Todos recuperamos unas sensaciones que habíamos tenido años anteriores de seguridad y de la garantía que da jugar aquí». No es casualidad que en su feudo apenas hayan hincado la rodilla en los últimos años, «ya no solo nosotros, el rival también lo nota mucho. Es un campo que no parece de Tercera FEB y eso juega a nuestro favor en todos los sentidos».

Pugna en el liderato

El BCB comparte liderato con el Bosco Mérida, el San Antonio y el Huelva Comercio (todos con 7-2), en una batalla muy reñida por el preciado premio del playoff. «Si el equipo tiene que ser aspirante a estar en la fase de ascenso, debe demostrarlo desde ya». Con esa premisa, ha tomado posiciones para mandar un mensaje a los rivales, «es un momento importantísimo de ir poniendo un poco las cartas encima de la mesa e ir sabiendo más o menos por dónde van a ir las cosas».

Todo ello siendo fieles a una innegociable apuesta por la cantera, «vamos perfectamente encaminados, tenemos ahora mismo integrados en el equipo cinco jugadores que vienen directamente de nuestra categoría junior y una residencia de chavales donde dedicamos toda la energía a trabajar el talento.»,

La fiabilidad del conjunto pacense está más que contrastada, solo ha cosechado dos derrotas, frente al Ática Coria y el Bosco, ambas por la mínima. Pablo Cuevas ha identificado el germen de esos traspiés y ha trabajado para concienciar a sus pupilos de entrar enchufados en los partidos. «Los días que hemos tenido más dificultades para sacar la victoria se marcan mucho por el inicio del partido y del tercer cuarto».