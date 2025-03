Oviedo-Cáceres, un duelo entre sedientos

j. cepeda Lunes, 10 de octubre 2022, 19:25 Comenta Compartir

Uno de los dos equipos más necesitados en el arranque liguero de LEB Oro, como es el caso del Cáceres o el Oviedo, conseguirá este martes una victoria balsámica. Los designios del calendario han querido que el conjunto extremeño, que el pasado viernes encajó en casa una dolorosa derrota frente al Almansa en el debut, rinda visita (Pumarín, 20:30 horas) a una escuadra ovetense que viene de perder por 46 puntos (88-42) frente al recién ascendido Albacete. Sin duda, un se trata de un duelo entre escuadras sedientas.

En busca de un triunfo que reconforte y que ayude mirar las cosas desde otra perspectiva, el equipo cacereño acudirá a la cita con la novedad de Alioune Tew. El pívot francés, que llega al conjunto de Roberto Blanco como parche debido al retraso de Markus Kennedy, ya entrenó este domingo con sus nuevos compañeros y está preparado para realizar su debut oficial con la camiseta verdinegra. «Su predisposición ha sido increíble y se ha adaptado bien a los sistemas. Ciertas jugadas están hechas para este tipo de jugador», explica el técnico del Cáceres.

El preparador verdinegro muestra satisfacción por el hecho de que los entrenamientos podrán ser más completos con la llegada de un pívot que haga compañía a Julen Olaizola. «Traer a un jugador así ayuda mucho en el día a día. Un equipo, para competir en LEB Oro, tiene que tener dos o tres interiores». Respecto a la figura de Markus Kennedy, Roberto Blanco aún confía en su llegada. «Toda la información que tengo es que llegará en los próximos días. Lo estamos esperando».

El entrenador del Cáceres es perfectamente consciente de que su equipo deberá mejorar la imagen ofrecida en la primera jornada si quiere comenzar a nutrir su casillero de victorias. «Visitamos una cancha que históricamente se nos ha hecho muy difícil y que es una de las más complicadas de la LEB Oro. Es una buena piedra de toque para ver si el equipo ha comprendido lo que se espera de él en cuanto a la filosofía de juego y en cuanto a la idea».

Un rival mermado por las lesiones

Si bien el Oviedo, como ya sucediese en Albacete, saldrá a escena mermado por las lesiones, especialmente en el juego exterior sin Thorbjarnarson y Pruitt, el Cáceres también encara la cita con la duda de Vecvagars por asuntos personales, según explicó el preparador del equipo cacereño sin arrojar más luz al respecto. Del mismo modo, es poco probable que Pablo Sánchez, quien ya está entrenando con el grupo, pueda contar con minutos de importancia: «Si hemos aguantado hasta ahora, no nos vamos a precipitar», sostiene el técnico visitante.

Respecto a su rival, siempre y cuando pueda recuperar a algunos de sus efectivos, Roberto Blanco espera a un Oviedo muy diferente al de la primera jornada: «Jugó su primer partido muy mermado de efectivos y lo que nos encontremos no tendrá nada que ver a lo que vimos contra el Albacete». No obstante, no pone tanto el foco en su rival como sí en su propio grupo de trabajo. «Tenemos que preocuparnos de entendernos un poco mejor y de lo que queremos hacer en cada momento».

A pesar del poco tiempo de descanso entre el debut liguero y esta segunda jornada, Roberto Blanco tiene claras las deficiencias evidenciadas por su equipo. «A estas alturas de la temporada los errores son muy claros y es fácil detectarlos. Hemos ido mucho más rápido a lo concreto».

Por su parte, el entrenador del Oviedo, Trifón Poch, no esconde su preocupación por no poder contar con toda su plantilla disponible y pide a sus jugadores un mayor compromiso sobre la pista. «Tenemos que tener más intensidad y concentración. Hay que ser conscientes de todo lo mal que lo hicimos», asegura refiriéndose al partido de la primera jornada frente al Albacete.

Tras este encuentro en Oviedo, el Cáceres regresará a la competición el domingo en el Multiusos, donde recibirá al Alicante a las 12:00 horas con la intención de reconciliarse con su público.