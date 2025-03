Ofrenda floral del Cáceres a la patrona

Antes de poner punto y final a la temporada el próximo viernes en el Multiusos frente al Valladolid (21:00 horas) y con la salvación ... ya asegurada, el Cáceres realizó este martes uno de sus últimos actos sociales de la presente campaña, en esta ocasión con la ofrenda floral a la Virgen de la Montaña. Tanto cuerpo técnico como jugadores y directivos del club se desplazaron hasta el santuario de la patrona de la ciudad para inmortalizar un acto ya convertido en tradición.

Carlos Toledo, como capitán del equipo, fue el encargado de depositar el ramo de flores en un sencillo acto en el que los miembros de la entidad verdinegra, con el mandatario, José Manuel Sánchez, a la cabeza, fueron recibidos por el mayordomo de la cofradía, Juan Carlos Jiménez Rincón. El presidente del Cáceres agradeció la acogida y, tras hacer lo propio con la permanencia del equipo en LEB Oro, pidió a la Virgen de la Montaña un deseo con tintes colectivos. «Quiero pedirle un poco de agua para la ciudad, que nos hace falta», expresó Sánchez.

Aunque en el balance general de la temporada existe cierta satisfacción tras haber conseguido el equipo verdinegro la permanencia cuando aún faltaban dos jornadas por disputarse, el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, lamentó que su conjunto no estuviese el pasado domingo en Melilla todo lo concentrado que requería una cita de alto nivel, en este caso frente a un equipo que afrontaba el partido matemáticamente descendido a LEB Plata. «En el primer cuarto parecía que estábamos de vacaciones y no supimos ver la importancia que tiene para nuestro club conseguir una victoria más y acabar la temporada con buenas sensaciones», criticó el técnico placentino al término del encuentro.

Roberto Blanco reconoció que en el seno de la entidad «estamos muy contentos por habernos salvado, pero no fuimos, ni de lejos, el equipo de la anterior semana. Un club como el nuestro se merece que lo demos todo hasta el último momento», explicó.

Los verdinegros tendrán este viernes frente al Valladolid su última oportunidad para endulzar, al menos en parte, una temporada ya de por sí agridulce y que ha estado marcada por la irregularidad, así como por los numerosos cambios realizados en la plantilla. Enfrente estará un Valladolid que, con 21 victorias y 12 derrotas y a pesar de estar ya clasificado matemáticamente para la fase de ascenso a la ACB, aún tendrá la misión de certificar el factor cancha en la primera eliminatoria. Es por ello por lo que el equipo dirigido por Paco García no llegará a Cáceres para realizar un mero ensayo general de la segunda fase, sino que estará obligado a sacar su gen competitivo.

Por su parte, el Cáceres, que está empatado a 10 victorias y 23 derrotas con el Oviedo, ya no tiene opciones de mejorar su actual decimocuarta posición de la tabla, pero tendrá que firmar al menos el mismo resultado que el equipo asturiano para conservarla.

En lo que a la plantilla se refiere, está por ver si Kenny Hasbrouck puede o no ser de la partida en el último encuentro de la temporada. El talentoso escolta estadounidense, que ha sido uno de los principales artífices de la remontada del Cáceres para lograr la salvación, padece una sobrecarga en la musculatura isquiosural. Aunque llegó a desplazarse a Melilla junto al resto de sus compañeros el pasado fin de semana, finalmente no gozó de minutos para no forzar de forma innecesaria.

Quien sí podrá arrimar el hombro en el Cáceres este próximo viernes es el griego Kostas Vasileiadis, quien frente al Melilla regresó a la competición tras cumplir los tres partidos de sanción que le fueron impuestos por el Comité de Competición de la FEB.